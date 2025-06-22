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Парламент Ирана высказался за перекрытие Ормузского пролива

Парламент Ирана высказался за перекрытие Ормузского пролива

Sputnik Грузия

Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против суверенитета Ирана продолжится, заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири. 22.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-22T18:14+0400

2025-06-22T18:14+0400

2025-06-22T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Меджлис (однопалатный парламент) Ирана на фоне ударов США по ядерным объектам в республике считает необходимым перекрыть Ормузский пролив, заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской республики Исмаил Коусари.Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против суверенитета Ирана продолжится, заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири. Он также отметил, что Иран не допустит нарушения своей территориальной целостности без жесткого ответа. В свою очередь советник верховного лидера Ирана Шариатмадари подчеркнул, что Тегеран должен как можно скорее "закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства".Американские ударыВ ночь на воскресенье спустя более недели после обострения конфликта между Израилем и Ираном, США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.По данным СМИ, Белый дом заранее уведомил Израиль о готовящихся ударах. При этом США связывались с Ираном, чтобы донести, что планируют только удары, а не смену власти в Тегеране.В МИД России после ударов США по ядерным объектам на территории Ирана призвали прекратить агрессию на Ближнем Востоке и увеличить усилия, чтобы вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.Стратегический проливОрмузский пролив – узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное – Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Оман.Через Ормузский пролив вдоль южного побережья Ирана проходит от 18 до 21 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, и многие участники рынка опасаются, что боевые действия могут нарушить торговые потоки.При этом сам Иран является третьим по величине производителем среди членов Организации стран-экспортеров нефти. Он добывает около 3,3 млн баррелей нефти в сутки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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