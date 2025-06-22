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Посол Грузии в Венгрии получила государственную награду

Посол Грузии в Венгрии получила государственную награду

Sputnik Грузия

Представители власти Венгрии отметили особый вклад посла в углубление двусторонних отношений 22.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-22T17:38+0400

2025-06-22T17:38+0400

2025-06-22T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн -Sputnik. Посол Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили была представлена к государственной награде Венгрии – "Командорский крест ордена "За заслуги перед Венгрией". По информации Министерства иностранных дел Грузии, официальная церемония награждения состоялась в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии. Награду послу Грузии вручила государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Богларка Иллеш. Представители власти Венгрии отметили особый вклад посла в углубление двусторонних отношений между Грузией и Венгрией. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна – член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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