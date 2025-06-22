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Рейс Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси отменен

Рейс Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси отменен

Sputnik Грузия

Обменять билет или вернуть деньги можно по месту приобретения билета 22.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-22T15:32+0400

2025-06-22T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила запланированный на 24 июня рейс Тбилиси–Тель-Авив–Тбилиси из-за ситуации в Израиле. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля – земля". Обменять билет или вернуть деньги можно по месту приобретения билета. Остальные рейсы авиакомпании будут выполнены по расписанию. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, georgian airways, израиль, иран, обострение ситуации на ближнем востоке, ближний восток