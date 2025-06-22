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Рейс Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси отменен
Рейс Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси отменен
Sputnik Грузия
Обменять билет или вернуть деньги можно по месту приобретения билета 22.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-22T15:32+0400
2025-06-22T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила запланированный на 24 июня рейс Тбилиси–Тель-Авив–Тбилиси из-за ситуации в Израиле. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля – земля". Обменять билет или вернуть деньги можно по месту приобретения билета. Остальные рейсы авиакомпании будут выполнены по расписанию. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, georgian airways, израиль, иран, обострение ситуации на ближнем востоке, ближний восток
грузия, новости, происшествия, georgian airways, израиль, иран, обострение ситуации на ближнем востоке, ближний восток
Рейс Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси отменен
15:32 22.06.2025 (обновлено: 15:53 22.06.2025)
Обменять билет или вернуть деньги можно по месту приобретения билета
ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила запланированный на 24 июня рейс Тбилиси–Тель-Авив–Тбилиси из-за ситуации в Израиле.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля – земля".
"Сообщаем вам, что рейс Тбилиси–Тель-Авив–Тбилиси, запланированный на 24 июня, отменен по соображениям безопасности. Пассажирам, которые уже приобрели билеты на данный рейс, предлагаем возможность обмена билета или возврата денежных средств", – говорится в сообщении авиакомпании.
Обменять билет или вернуть деньги можно по месту приобретения билета.
Остальные рейсы авиакомпании будут выполнены по расписанию.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.