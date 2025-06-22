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Сильные дожди, град и ветер – синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Сильные дожди, град и ветер – синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии 22.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-22T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, ветер и местами град на востоке Грузии 22-23 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В регионах Восточной Грузии в воскресенье и в понедельник ожидаются дожди, грозы и град, местами сильный ветер западного направления. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Сильные дожди, град и ветер – синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, ветер и местами град на востоке Грузии 22-23 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В регионах Восточной Грузии в воскресенье и в понедельник ожидаются дожди, грозы и град, местами сильный ветер западного направления.
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.