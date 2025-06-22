https://sputnik-georgia.ru/20250622/za-chto-arestovali-byvshego-zamglavy-minekonomiki-gruzii--podrobnosti-ot-prokuratury-293871525.html

За что арестовали бывшего замглавы Минэкономики Грузии – подробности от прокуратуры

За что арестовали бывшего замглавы Минэкономики Грузии – подробности от прокуратуры

Sputnik Грузия

Бывшему замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет 22.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-22T21:36+0400

2025-06-22T21:36+0400

2025-06-22T21:36+0400

грузия

происшествия

новости

ромео микаутадзе

"банк грузии"

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Бывшему первому заместителю министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег. Следствие установило, что бывший первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии в период с 2017 по 2024 год, занимая высокие должности в различных ведомствах, систематически злоупотреблял служебными полномочиями, что сопровождалось получением дохода в особо крупных размерах С целью сокрытия незаконного дохода семья Микаутадзе перевела из "Банка Грузии" 599 955 евро для покупки квартиры площадью 120 кв. м в столице Испании Мадриде. Указанная сумма была переведена с банковского счета супруги обвиняемого, которая внесла ее на свой счет наличными 26 июня 2023 года. Поскольку обвиняемый и его супруга не имели подтверждения законного происхождения указанных 600 000 евро, с целью сокрытия происхождения указанной суммы был изготовлен фальшивый договор купли-продажи, согласно которому якобы пенсионерка, мать друга обвиняемого, должна была заплатить 600 000 евро за недвижимое имущество, зарегистрированное на имя супруги Микаутадзе. Хотя на самом деле пенсионерка ничего не платила. На данном этапе следствия установлено, что указанными методами обвиняемый с помощью лиц, находящихся с ним в преступной связи, осуществил незаконную необоснованную легализацию дохода в особо крупных размерах в размере 2 556 192 лари. Правоохранители задержали бывшего первого заместителя министра экономики и устойчивого развития 20 июня. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Прокуратура будет требовать помещения его в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, ромео микаутадзе, "банк грузии", министерство экономики и устойчивого развития грузии