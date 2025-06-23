https://sputnik-georgia.ru/20250623/gimnastka-iz-gruzii-vpervye-zavoevala-medal-dlya-sbornoy-na-chempionate-mira-sredi-yuniorov-293874702.html

Гимнастка из Грузии впервые завоевала медаль для сборной на чемпионате мира среди юниоров

Гимнастка из Грузии впервые завоевала медаль для сборной на чемпионате мира среди юниоров

Sputnik Грузия

Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров проходил с 18 по 22 июня в Болгарии 23.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-23T14:57+0400

2025-06-23T14:57+0400

2025-06-23T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Грузинская гимнастка Нита Джамагидзе завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниоров в Болгарии, сообщили в федерации. Это первая медаль в истории Грузии на чемпионате мира среди юниоров. Сборную Грузию представляли 10 гимнасток. Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров проходил с 18 по 22 июня. В нем приняли участие 370 гимнасток из 72 стран. Участники разыграли четыре комплекта медалей в личном первенстве, три комплекта – в групповых упражнениях и один – в командном первенстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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