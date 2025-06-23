https://sputnik-georgia.ru/20250623/gimnastka-iz-gruzii-vpervye-zavoevala-medal-dlya-sbornoy-na-chempionate-mira-sredi-yuniorov-293874702.html
Гимнастка из Грузии впервые завоевала медаль для сборной на чемпионате мира среди юниоров
Гимнастка из Грузии впервые завоевала медаль для сборной на чемпионате мира среди юниоров
Sputnik Грузия
Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров проходил с 18 по 22 июня в Болгарии 23.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-23T14:57+0400
2025-06-23T14:57+0400
2025-06-23T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Грузинская гимнастка Нита Джамагидзе завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниоров в Болгарии, сообщили в федерации. Это первая медаль в истории Грузии на чемпионате мира среди юниоров. Сборную Грузию представляли 10 гимнасток. Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров проходил с 18 по 22 июня. В нем приняли участие 370 гимнасток из 72 стран. Участники разыграли четыре комплекта медалей в личном первенстве, три комплекта – в групповых упражнениях и один – в командном первенстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, болгария
спорт, грузия, новости, болгария
Гимнастка из Грузии впервые завоевала медаль для сборной на чемпионате мира среди юниоров
Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров проходил с 18 по 22 июня в Болгарии
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Грузинская гимнастка Нита Джамагидзе завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниоров в Болгарии, сообщили в федерации.
Это первая медаль в истории Грузии на чемпионате мира среди юниоров. Сборную Грузию представляли 10 гимнасток.
Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров проходил с 18 по 22 июня. В нем приняли участие 370 гимнасток из 72 стран.
Участники разыграли четыре комплекта медалей в личном первенстве, три комплекта – в групповых упражнениях и один – в командном первенстве.