https://sputnik-georgia.ru/20250623/ilya-topuriya-poobeschal-pobedit-charlza-oliveyru-v-pervom-zhe-raunde-293861407.html

Илья Топурия пообещал победить Чарльза Оливейру в первом же раунде

Илья Топурия пообещал победить Чарльза Оливейру в первом же раунде

Sputnik Грузия

Бой с Оливейрой состоится уже через неделю, 29 июня, в Лас-Вегасе 23.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-23T11:58+0400

2025-06-23T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Грузино-испанский боец UFC Илья Топурия намерен решить исход поединка за чемпионский пояс в легком весе против бразильца Чарльза Оливейры в первом же раунде. Топурия поборется за вакантный пояс UFC в легком весе (70 кг). Соперником грузина стал 35-летний Чарльз Оливейра – бывший чемпион UFC в легком весе, на счету которого 46 боев и 35 побед. Бой состоится 29 июня в Лас-Вегасе. Топурия, не знающий поражений в профессиональной карьере (16:0), прибыл в США, где провел открытую тренировку и ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что чувствует себя сильнее бразильца в партере и обладает ударной мощью, с которой Оливейра еще не сталкивался. По его словам, он прекрасно прошел подготовительный этап и готов показать "великолепное шоу". Действующий чемпион Ислам Махачев отказался от поединка с Топурия и поднялся в полусредний вес (77 кг), оставив пояс вакантным. Илья Топурия Илья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию, в город Рустави, к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе. Топурия, которому в январе исполнилось 28 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля 2024 года победил австралийца Александра Волкановски. За эту победу он получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии. В октябре того же года он сохранил чемпионский пояс UFC в полулегком весе, победив титулованного американца Макса Холлоуэя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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