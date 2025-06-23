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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода 23.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-23T21:03+0400

2025-06-23T21:03+0400

2025-06-23T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в некоторых регионах Грузии 24 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозу синоптиков, 25-26 июня ожидается преимущественно ясная погода. В Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. 24 июня временами будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха днем ​​составит +26 градусов, а 25-26 июня +29, +31 градус. В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +24, +26 градусов. А 25-26 июня погода будет безоблачной, и воздух прогреется до +27,+29 градусов. В низинах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – 24 июня ожидается кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется до 24-26 градусов. А 25-26 числа погода будет преимущественно ясной. Температура воздуха днем составит +30, +32 градуса. В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти – ожидается небольшой дождь с грозой 24 июня, а 25-26 июня погода будет преимущественно ясной. Температура воздуха днем 24 июня составит +20, +22 градуса, а 25 и 26 июня +28,+30 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро – прогнозируется дождь с грозой 24 июня. Температура воздуха днем составит +18,+20 градусов. 25-26 ибня погода преимущественно прояснится, а температура воздуха днем составит +26, +28 градусов. В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – 24-26 июня погода ожидается преимущественно без осадков. 24 июня подует сильный западный ветер. Температура воздуха 24 числа в Шида Картли составит +24,+26 градусов, 25-26 июня +28+30 градусов. Кроме того, 24-26 июня в Квемо Картли воздух прогреется до 29-31 градуса. В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – 24-26 июня ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем ​​составит +26, +28 градусов. В горных районах Восточной Грузии - Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури - 24 июня возможен небольшой дождь с грозой, 25 и 26 июня ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха 24 июня составит +23, +25, а 25 и 26 июня +27+29 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии -Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало - 24 июня ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, 25-26 июня -преимущественно без осадков. Температура воздуха 24 июня составит +16, +18, 25 и 26 июня +21+23 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии