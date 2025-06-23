https://sputnik-georgia.ru/20250623/mvd-gruzii-otvet-po-smerti-muzhchiny-vo-vremya-doprosa-dast-sledstvennaya-sluzhba-293879255.html

МВД Грузии: ответ по смерти мужчины во время допроса даст Следственная служба

МВД Грузии: ответ по смерти мужчины во время допроса даст Следственная служба

Sputnik Грузия

Мужчина участвовал в драке в одном из ресторанов Тбилиси, в результате чего получил травмы различных частей тела, сообщает МВД 23.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-23T16:54+0400

2025-06-23T16:54+0400

2025-06-23T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Скончавшийся после дачи показаний в Глдани-Надзаладевском отделении полиции житель Тбилиси Алан Какиташвили стал жертвой физического насилия до начала следственных действий, что касается причин смерти, то их установит Специальная следственная служба, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге. Ряд грузинских НПО, в том числе бывший омбудсмен Нино Ломджария, выразили свое возмущение в связи с фактами пыток в здании полиции в Тбилиси, в результате которых якобы погиб гражданин Грузии Алан Какиташвили. "Мы информировали общество том, что до того, как лицо было доставлено в полицию в установленном законом порядке, оно стало жертвой насилия со стороны тех граждан и тех лиц, которые ему противостояли", – сообщил Дарахвелидзе. По его словам, Специальная следственная служба проводит расследование причин гибели Какиташвили, и именно в ходе расследования должна быть установлена точная причина его смерти. "Мы активно сотрудничаем с этим ведомством, чтобы своевременно расследовать это дело. Главный вопрос здесь, так сказать, который предстоит выяснить, что именно стало основной причиной его смерти", – заявил Дарахвелидзе. Заместитель министра внутренних дел еще раз призвал заинтересованные стороны дождаться завершения расследования и воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации. Как ранее заявили в МВД, 38-летний мужчина 7 июня участвовал в драке в одном из ресторанов Тбилиси, в результате чего получил травмы различных частей тела, в том числе головы. Во время следственных действий в здании Глдани-Надзаладевского отделения полиции мужчине стало плохо. Правоохранители немедленно вызвали скорую помощь и его доставили в больницу. Через два дня после поступления в медицинское учреждение мужчина скончался. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали трех человек по обвинению в групповом насилии в связи с дракой у ресторан. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба, мвд грузии