https://sputnik-georgia.ru/20250623/natsionalnoe-dvizhenie-prepyatstvovalo-ustanovleniyu-bezviza-mezhdu-gruziey-i-es--bakradze-293874841.html

"Национальное движение" препятствовало установлению безвиза между Грузией и ЕС – Бакрадзе

"Национальное движение" препятствовало установлению безвиза между Грузией и ЕС – Бакрадзе

Sputnik Грузия

Геополитические устремления страны и ее населения были использованы в качестве инструмента, заявил грузинский политик 23.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-23T13:54+0400

2025-06-23T13:54+0400

2025-06-23T13:54+0400

политика

грузия

новости

европа

давид бакрадзе

единое национальное движение

европейская народная партия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23537/67/235376747_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_1cf7314c3324b056658eaadf90157043.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Пока Грузия активно шла к либерализации визового режима со странами Европы, члены бывшей правящей партии "Единое национальное движение" месяцами во время личных встреч убеждали европейских политиков не предоставлять Грузии безвиз, заявил бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе. Бакрадзе заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента, где обсуждается вопрос о нанесении ущерба внешнеполитическим интересам Грузии некоторыми политиками в 2012-2025 годах. "В этот же период, в те же месяцы члены партии "Единое национальное движение" месяцами ходили и на встречах лоббировали против предоставления безвизового режима Грузии", – рассказал Бакрадзе. По его словам, многие европарламентарии и эксперты недоумевали, как ведущая на тот момент оппозиционная партия, заявившая о своей поддержке проевропейского развития, могла в силу своих политических целей поставить под сомнение такое важное для населения страны решение, как безвизовый въезд в Евросоюз. Как отметил политик, Европейская народная партия, куда входит "Единое национальное движение", сознательно тормозила процесс предоставления для граждан Грузии безвизового режима, чтобы не усиливать позиции правящей партии "Грузинская мечта" перед выборами 2016 года. "То есть в противостоянии с "Мечтой" как с избранной властью, геополитические устремления страны и ее населения были использованы в качестве инструмента", – заявил Бакрадзе. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. * Экстремистская организация, запрещенная в России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, европа, давид бакрадзе, единое национальное движение, европейская народная партия