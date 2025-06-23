https://sputnik-georgia.ru/20250623/o-chem-govorili-glava-mvd-gruzii-i-premer-armenii-293884180.html

О чем говорили глава МВД Грузии и премьер Армении?

О чем говорили глава МВД Грузии и премьер Армении?

Sputnik Грузия

Грузинская сторона всегда готова к углублению сотрудничества с армянской стороной в различных сферах, заявил министр 23.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-23T23:29+0400

2025-06-23T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Плодотворное сотрудничество и многолетнее грузино-армянское добрососедство обсудил глава МВД Грузии Гела Геладзе с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба МВД Грузии. Геладзе находится с официальным визитом в Ереване, в рамках которого он также встретился и с главой МВД Армении Арпине Саргсяном, и посетил полк патрульной полиции МВД Армении. В ходе личной встречи в Доме правительства Армении Геладзе и Пашинян обсудили вызовы в регионе и особую важность мира и стабильности на Южном Кавказе. Главы МВД двух стран сосредоточились на отраслевых реформах, текущих проектах и ​​важности обмена информацией и опытом в рамках сотрудничества полиции. Геладзе подчеркнул, что грузинская сторона всегда готова к углублению сотрудничества с армянской стороной в различных сферах. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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