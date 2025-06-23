Олимпийская история Грузии: международные спортивные успехи страны – видео
17:03 23.06.2025 (обновлено: 17:21 23.06.2025)
© video: Sputnik
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Грузия впервые выступила на Олимпийских играх как независимое государство в 1994 году на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере. Подробнее об олимпийской истории Грузии – смотрите в видео
До этого грузинские спортсмены выступали в составе Объединенной команды в 1992 году, а под флагом СССР – с 1952 по 1988 года. Олимпийский комитет Грузии был основан в 1989 году и зарегистрирован в МОК в 1993 году.
За все время независимости Грузии спортсмены завоевали 47 медалей: 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых. Самым успешным выступлением грузинской сборной на Олимпийских играх стала парижская Олимпиада 2024 года.
На ней грузинские спортсмены завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Олимпийские чемпионы из Грузии получили из бюджета страны по 370 тысяч долларов. Это в десять раз больше, чем, например, платят за олимпийское золото в США.
Чемпионка по стрельбе Нино Салуквадзе установила мировой рекорд среди женщин, выступив на Олимпийских играх десять раз.
За все время независимости Грузии спортсмены завоевали 47 медалей: 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых. Самым успешным выступлением грузинской сборной на Олимпийских играх стала парижская Олимпиада 2024 года.
На ней грузинские спортсмены завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Олимпийские чемпионы из Грузии получили из бюджета страны по 370 тысяч долларов. Это в десять раз больше, чем, например, платят за олимпийское золото в США.
Чемпионка по стрельбе Нино Салуквадзе установила мировой рекорд среди женщин, выступив на Олимпийских играх десять раз.