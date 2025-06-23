Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250623/olimpiyskaya-istoriya-gruzii-mezhdunarodnye-sportivnye-uspekhi-strany---video-293880024.html
Олимпийская история Грузии: международные спортивные успехи страны – видео
Олимпийская история Грузии: международные спортивные успехи страны – видео
Sputnik Грузия
Грузия впервые выступила на Олимпийских играх как независимое государство в 1994 году на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере. Подробнее об олимпийской истории... 23.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-23T17:03+0400
2025-06-23T17:21+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
спорт
спорт
спорт в грузии
олимпиада-2024 в париже
олимпийские игры
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/17/293879852_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d03d8cd6b8997cc5e6c0a6a173f925d2.jpg
До этого грузинские спортсмены выступали в составе Объединенной команды в 1992 году, а под флагом СССР – с 1952 по 1988 года. Олимпийский комитет Грузии был основан в 1989 году и зарегистрирован в МОК в 1993 году.За все время независимости Грузии спортсмены завоевали 47 медалей: 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых. Самым успешным выступлением грузинской сборной на Олимпийских играх стала парижская Олимпиада 2024 года.На ней грузинские спортсмены завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Олимпийские чемпионы из Грузии получили из бюджета страны по 370 тысяч долларов. Это в десять раз больше, чем, например, платят за олимпийское золото в США.Чемпионка по стрельбе Нино Салуквадзе установила мировой рекорд среди женщин, выступив на Олимпийских играх десять раз.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/17/293879852_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8959d8f96b7e91281e0d8cf11a2740cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, спорт, спорт, спорт в грузии, олимпиада-2024 в париже, олимпийские игры, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, спорт, спорт, спорт в грузии, олимпиада-2024 в париже, олимпийские игры, видео

Олимпийская история Грузии: международные спортивные успехи страны – видео

17:03 23.06.2025 (обновлено: 17:21 23.06.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Грузия впервые выступила на Олимпийских играх как независимое государство в 1994 году на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере. Подробнее об олимпийской истории Грузии – смотрите в видео
До этого грузинские спортсмены выступали в составе Объединенной команды в 1992 году, а под флагом СССР – с 1952 по 1988 года. Олимпийский комитет Грузии был основан в 1989 году и зарегистрирован в МОК в 1993 году.

За все время независимости Грузии спортсмены завоевали 47 медалей: 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых. Самым успешным выступлением грузинской сборной на Олимпийских играх стала парижская Олимпиада 2024 года.

На ней грузинские спортсмены завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Олимпийские чемпионы из Грузии получили из бюджета страны по 370 тысяч долларов. Это в десять раз больше, чем, например, платят за олимпийское золото в США.

Чемпионка по стрельбе Нино Салуквадзе установила мировой рекорд среди женщин, выступив на Олимпийских играх десять раз.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0