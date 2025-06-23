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Посол без полномочий: премьер Грузии назвал Герчинского трагической фигурой
Посол без полномочий: премьер Грузии назвал Герчинского трагической фигурой
Sputnik Грузия
Посол ЕС лишен возможности исполнять дипломатическую миссию и вынужден вмешиваться в демократические процессы в Грузии, отметил Кобахидзе 23.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-23T18:26+0400
2025-06-23T18:26+0400
2025-06-23T18:26+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский является трагической фигурой, поскольку он лишен возможности полноценно исполнять обязанности дипломата, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Партия "Сила народа" ранее обнародовала критическое письмо, в котором Герчинский назван представителем "глубинного государства", главной задачей которого является создание проблем для правительства суверенной страны и содействие возвращению к власти своих агентов, которые, по утверждению авторов письма, немедленно втянут Грузию в войну. Его заставили вмешаться в демократические выборы в Грузии, когда он публично выразил свою позицию и призвал общественность выйти на избирательные участки и проголосовать против действующей власти, отметил премьер.Авторы заявления утверждают, что официальный Брюссель и назначенный им посол Павел Герчинский поддерживают и финансируют радикальную оппозицию, а также определенные НПО и СМИ, которые, по их мнению, способствуют расколу общества, конфронтации и дестабилизации с целью свержения действующей власти. В заявлении говорится, что представительство ЕС, будучи многолетним спонсором ряда организаций, не только не взяло на себя ответственность за их действия, но и не осудило проводимые ими кампании ненависти и угроз. Более того, авторы утверждают, что своей политикой посольство фактически поощряло и продолжает поощрять подобные действия. В партии также назвали ложью заявление посла о том, что вопрос вступления Грузии в ЕС приостановлен из-за того, что грузинский народ хочет Европу, а власть все больше отдаляется от ЕС. Авторы заявления утверждают, что с обострением ситуации в регионе официальный Брюссель попытался использовать европейские устремления Грузии в своих целях и превратить это в инструмент шантажа. Грузия и ЕСРанее премьер-министр Грузии Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа, так же, как это происходило с предоставлением стране статуса кандидата. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс сближения Грузии с ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, "сила народа", брюссель
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, "сила народа", брюссель
Посол без полномочий: премьер Грузии назвал Герчинского трагической фигурой
Посол ЕС лишен возможности исполнять дипломатическую миссию и вынужден вмешиваться в демократические процессы в Грузии, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский является трагической фигурой, поскольку он лишен возможности полноценно исполнять обязанности дипломата, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Партия "Сила народа" ранее обнародовала критическое письмо, в котором Герчинский назван представителем "глубинного государства", главной задачей которого является создание проблем для правительства суверенной страны и содействие возвращению к власти своих агентов, которые, по утверждению авторов письма, немедленно втянут Грузию в войну.
"Герчинский – трагическая личность. Ему не дают возможности работать в качестве посла. Это моя четкая оценка... Мы по-прежнему остаемся с господином Герчинским в режиме односторонней дружбы, и этот режим продолжится", – заявил Кобахидзе журналистам.
Его заставили вмешаться в демократические выборы в Грузии, когда он публично выразил свою позицию и призвал общественность выйти на избирательные участки и проголосовать против действующей власти, отметил премьер.
Авторы заявления утверждают, что официальный Брюссель и назначенный им посол Павел Герчинский поддерживают и финансируют радикальную оппозицию, а также определенные НПО и СМИ, которые, по их мнению, способствуют расколу общества, конфронтации и дестабилизации с целью свержения действующей власти.
В заявлении говорится, что представительство ЕС, будучи многолетним спонсором ряда организаций, не только не взяло на себя ответственность за их действия, но и не осудило проводимые ими кампании ненависти и угроз. Более того, авторы утверждают, что своей политикой посольство фактически поощряло и продолжает поощрять подобные действия.
В партии также назвали ложью заявление посла о том, что вопрос вступления Грузии в ЕС приостановлен из-за того, что грузинский народ хочет Европу, а власть все больше отдаляется от ЕС. Авторы заявления утверждают, что с обострением ситуации в регионе официальный Брюссель попытался использовать европейские устремления Грузии в своих целях и превратить это в инструмент шантажа.
Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе не раз заявлял, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа, так же, как это происходило с предоставлением стране статуса кандидата.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс сближения Грузии с ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.
На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.