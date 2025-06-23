https://sputnik-georgia.ru/20250623/posolstvo-grazhdane-gruzii-mogut-pokinut-izrail-cherez-iordaniyu-i-egipet-293879628.html
Посольство: Граждане Грузии могут покинуть Израиль через Иорданию и Египет
Посольство: Граждане Грузии могут покинуть Израиль через Иорданию и Египет
Sputnik Грузия
Дипмиссия в Израиле рекомендует гражданам детально следовать инструкциям 23.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-23T17:32+0400
2025-06-23T17:32+0400
2025-06-23T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Граждане Грузии могут покинуть Израиль через Египет либо через Иорданию, сообщили в посольстве Грузии. В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день. В посольстве Грузии предоставили детальную информацию. В случае Иордании граждане могут пересечь границу на пограничном пункте Ицхака Рабина (The Yitzhak Rabin Crossing) с 08:00 до 20:00 или на пограничном переходе через реку Иордан (The Jordan River crossing) с 09:00 до 16:00. До погранперехода можно добраться на такси, автобусе или поезде. При выезде из Израиля гражданин платит 122 шекеля (около 35 долларов), что является выездным сбором. Для въезда в Иорданию требуется виза, которую можно получить на границе. Сумма составляет около 70 долларов США. Такси, автобусы и микроавтобусы ходят от границы до Аммана.Пограничный переход через реку Иордан находится примерно в двух часах езды до Аммана, а пограничный переход Ицхака Рабина – примерно в четырех часах. Из Аммана можно вылететь в Грузию и/или третью страну на самолете. При этом в посольстве отметили, что небо Иордании закрыто во время бомбардировок.В случае Египта граждане могут пересечь границу через КПП "Таба" (Taba border crossing), который работает круглосуточно – 24/7. До КПП можно добраться на машине, автобусе или поезде. Для въезда в Египет требуются виза и разрешение на передвижение по территории, которые можно получить на египетской границе.Визовый стикер стоит 25 долларов, а разрешение на передвижение по территории Египта – 21 доллар. От границы до Шарм-эль-Шейха едет такси и микроавтобус. Время в пути – около 2,3 часа.Из Шарм-эль-Шейха можно долететь до Грузии на самолете. Есть прямые рейсы. Как отметили в посольстве, дискомфорт при таком передвижения создают длинные очереди и много вопросов от израильских пограничников, а также сотрудников службы безопасности. Атака США по Ирану США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном. Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время. США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку. МИД Ирана заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, иордания, египет, иран, происшествия
грузия, новости, иордания, египет, иран, происшествия
Посольство: Граждане Грузии могут покинуть Израиль через Иорданию и Египет
Дипмиссия в Израиле рекомендует гражданам детально следовать инструкциям
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Граждане Грузии могут покинуть Израиль через Египет либо через Иорданию, сообщили в посольстве Грузии.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
В посольстве Грузии предоставили детальную информацию. В случае Иордании граждане могут пересечь границу на пограничном пункте Ицхака Рабина (The Yitzhak Rabin Crossing) с 08:00 до 20:00 или на пограничном переходе через реку Иордан (The Jordan River crossing) с 09:00 до 16:00. До погранперехода можно добраться на такси, автобусе или поезде.
При выезде из Израиля гражданин платит 122 шекеля (около 35 долларов), что является выездным сбором. Для въезда в Иорданию требуется виза, которую можно получить на границе. Сумма составляет около 70 долларов США. Такси, автобусы и микроавтобусы ходят от границы до Аммана.
Пограничный переход через реку Иордан находится примерно в двух часах езды до Аммана, а пограничный переход Ицхака Рабина – примерно в четырех часах. Из Аммана можно вылететь в Грузию и/или третью страну на самолете. При этом в посольстве отметили, что небо Иордании закрыто во время бомбардировок.
В случае Египта граждане могут пересечь границу через КПП "Таба" (Taba border crossing), который работает круглосуточно – 24/7.
До КПП можно добраться на машине, автобусе или поезде. Для въезда в Египет требуются виза и разрешение на передвижение по территории, которые можно получить на египетской границе.
Визовый стикер стоит 25 долларов, а разрешение на передвижение по территории Египта – 21 доллар. От границы до Шарм-эль-Шейха едет такси и микроавтобус. Время в пути – около 2,3 часа.
Из Шарм-эль-Шейха можно долететь до Грузии на самолете. Есть прямые рейсы. Как отметили в посольстве, дискомфорт при таком передвижения создают длинные очереди и много вопросов от израильских пограничников, а также сотрудников службы безопасности.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
МИД Ирана заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов.