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Спрос на квартиры в Батуми сократился – новые данные

Спрос на квартиры в Батуми сократился – новые данные

Sputnik Грузия

В 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году 23.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в апреле 2025 года сократился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 1 178 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 2,2% и составил 67 миллионов долларов. По данным компании, продажи новостроек снизились на 3,9%, а старых квартир – на 28,2%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в апреле 2025 года выросла на 9,1% и составила 1 201 доллар за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 31,3% и составила 1 187 долларов за квадратный метр. По данным компании, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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