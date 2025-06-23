https://sputnik-georgia.ru/20250623/sud-v-gruzii-vynes-pervyy-prigovor-za-neyavku-na-parlamentskuyu-komissiyu-293875546.html

Суд в Грузии вынес первый приговор за неявку на парламентскую комиссию

Суд в Грузии вынес первый приговор за неявку на парламентскую комиссию

Sputnik Грузия

Восемь оппозиционеров проходят следствие за игнорирование требований комиссии, трое уже ждут приговора в СИЗО 23.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-23T12:57+0400

2025-06-23T12:57+0400

2025-06-23T13:29+0400

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зураб джапаридзе

мамука хазарадзе

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров "Коалиции за перемены" Зураба "Гирчи" Джапаридзе к семи месяцам тюремного заключения за неявку на заседания временной следственной парламентской комиссии, расследующей деятельность прежней власти, сообщил Первый канал. Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Под следствием за невыполнение требования комиссии находятся восемь оппозиционеров, из которых трое ждут приговора в тюрьме. Сам Зураб "Гирчи" Джапаридзе на заседании суда не присутствовал. Месяц из приговоренного срока он уже отбыл в предварительном заключении, так как отказался выплачивать залог в размере 20 тысяч лари. В соответствии с приговором ему также запрещено занимать государственные должности в течение двух лет.Также Тбилгорсуд 23 июня вынесет приговоры лидерам партии "Лело для Грузии" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Им грозит либо штраф, либо тюрьма на срок до года. Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе на данный момент находятся на свободе после выплаты залога по 50 тысяч лари, а вот Зураб Джапаридзе ждет приговора в тюрьме. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и действия бывших и действующих должностных лиц после ухода в оппозицию. История оппозиционеров Зураб Джапаридзе был членом "Нацдвижения" с 2012 по 2015 год и исполнительным секретарем партии. В 2015 году он покинул "Нацдвижение" и основал партию "Новый политический центр – Гирчи", а в 2018 году баллотировался от партии в президенты Грузии. В 2020 году после партийного раскола основал свою партию "Гирчи – больше свободы". В 2024 году партия в составе "Коалиция за перемены" заняла второе место на парламентских выборах, но отказалась от мандатов. Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – основатели одного из крупнейших банков Грузии, TBC Bank, которым они руководили до 2019 года. В том же году они создали оппозиционную партию "Лело для Грузии" и с тех пор остаются одними из заметных политических фигур. На парламентских выборах 2024 года партия заняла четвёртое место, однако, как и "Коалиция за перемены", отказалась от мандатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе, тбилисский городской суд