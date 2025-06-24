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На посадку вместе с питомцем: поезд pet-friendly в Китае
На посадку вместе с питомцем: поезд pet-friendly в Китае
Sputnik Грузия
В Китае стартовала пилотная программа, позволяющая перевозить домашних животных, в частности собак и кошек, на некоторых высокоскоростных поездах 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T11:51+0400
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Разрешается перевозить только кошек и собак, весом до 15 кг и ростом не более 40 см в холке. Животные должны иметь действительный карантинный сертификат и путешествовать в одном поезде со своим хозяином.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, китай, в мире
На посадку вместе с питомцем: поезд pet-friendly в Китае 11:51 24.06.2025 (обновлено: 15:54 24.06.2025)
В Китае стартовала пилотная программа, позволяющая перевозить домашних животных, в частности собак и кошек, на некоторых высокоскоростных поездах
Разрешается перевозить только кошек и собак, весом до 15 кг и ростом не более 40 см в холке.
Животные должны иметь действительный карантинный сертификат и путешествовать в одном поезде со своим хозяином. © Getty Images / VCG/Shi Bufa
Пассажиры со своими питомцами в поезде, в котором разрешено провозить домашних животных.
Пассажиры со своими питомцами в поезде, в котором разрешено провозить домашних животных.
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
Пассажиры со своими питомцами садятся в поезд, в котором разрешено провозить домашних животных.
Пассажиры со своими питомцами садятся в поезд, в котором разрешено провозить домашних животных.
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
Пассажиры со своими питомцами в поезде, в котором разрешено провозить домашних животных.
Пассажиры со своими питомцами в поезде, в котором разрешено провозить домашних животных.
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
Пассажиры со своими питомцами заходят в поезд, в котором разрешено провозить домашних животных.
Пассажиры со своими питомцами заходят в поезд, в котором разрешено провозить домашних животных.
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
Довольный питомец в поезде, в котором разрешено провозить домашних животных.
Довольный питомец в поезде, в котором разрешено провозить домашних животных.
© Getty Images / VCG/Shi Bufa
Пассажиры со своими питомцами в поезде.
Пассажиры со своими питомцами в поезде.