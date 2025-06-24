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На посадку вместе с питомцем: поезд pet-friendly в Китае

На посадку вместе с питомцем: поезд pet-friendly в Китае

Sputnik Грузия

В Китае стартовала пилотная программа, позволяющая перевозить домашних животных, в частности собак и кошек, на некоторых высокоскоростных поездах 24.06.2025, Sputnik Грузия

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Разрешается перевозить только кошек и собак, весом до 15 кг и ростом не более 40 см в холке. Животные должны иметь действительный карантинный сертификат и путешествовать в одном поезде со своим хозяином.

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