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Басилашвили начал квалификацию на Уимблдон с уверенной победы
Басилашвили начал квалификацию на Уимблдон с уверенной победы
Sputnik Грузия
На данный момент Николоз Басилашвили занимает 125-е место в рейтинге АТР 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T14:34+0400
2025-06-24T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (125 ATP) обыграл молодого испанца Ламаса Руиса (566 ATP) в трех сетах – 6:3, 4:6, 6:3, и перешел во второй круг квалификации одного из самых престижных турниров "Большого шлема" – Уимблдон 2025. Основная сетка Уимблдона пройдет с 30 июня по 13 июля. Это единственный травяной турнир "Большого шлема". Квалификация турнира стартовала 23 июня. Во втором круге Басилашвили предстоит встретиться с гонконгцем Чак Лам Вонгом. Другой грузинский теннисист Саба Пурцеладзе впервые в карьере принял участие в турнире Большого шлема. Двадцатитрехлетний грузин уступил швейцарцу Доминику Тиму в двух сетах со счетом 3:6, 2:6 и выбыл. Чтобы попасть в основную сетку Уимблдона-2025, теннисисту необходимо пройти три круга квалификации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, николоз басилашвили, доминик тим, atp, грузинские теннисисты на международных турнирах, теннис
спорт, новости, грузия, тбилиси, николоз басилашвили, доминик тим, atp, грузинские теннисисты на международных турнирах, теннис
Басилашвили начал квалификацию на Уимблдон с уверенной победы
14:34 24.06.2025 (обновлено: 14:49 24.06.2025)
На данный момент Николоз Басилашвили занимает 125-е место в рейтинге АТР
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (125 ATP) обыграл молодого испанца Ламаса Руиса (566 ATP) в трех сетах – 6:3, 4:6, 6:3, и перешел во второй круг квалификации одного из самых престижных турниров "Большого шлема" – Уимблдон 2025.
Основная сетка Уимблдона пройдет с 30 июня по 13 июля. Это единственный травяной турнир "Большого шлема". Квалификация турнира стартовала 23 июня.
Во втором круге Басилашвили предстоит встретиться с гонконгцем Чак Лам Вонгом.
Другой грузинский теннисист Саба Пурцеладзе впервые в карьере принял участие в турнире Большого шлема. Двадцатитрехлетний грузин уступил швейцарцу Доминику Тиму в двух сетах со счетом 3:6, 2:6 и выбыл.
Чтобы попасть в основную сетку Уимблдона-2025, теннисисту необходимо пройти три круга квалификации.