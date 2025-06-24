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Басилашвили начал квалификацию на Уимблдон с уверенной победы

Басилашвили начал квалификацию на Уимблдон с уверенной победы

Sputnik Грузия

На данный момент Николоз Басилашвили занимает 125-е место в рейтинге АТР 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T14:34+0400

2025-06-24T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (125 ATP) обыграл молодого испанца Ламаса Руиса (566 ATP) в трех сетах – 6:3, 4:6, 6:3, и перешел во второй круг квалификации одного из самых престижных турниров "Большого шлема" – Уимблдон 2025. Основная сетка Уимблдона пройдет с 30 июня по 13 июля. Это единственный травяной турнир "Большого шлема". Квалификация турнира стартовала 23 июня. Во втором круге Басилашвили предстоит встретиться с гонконгцем Чак Лам Вонгом. Другой грузинский теннисист Саба Пурцеладзе впервые в карьере принял участие в турнире Большого шлема. Двадцатитрехлетний грузин уступил швейцарцу Доминику Тиму в двух сетах со счетом 3:6, 2:6 и выбыл. Чтобы попасть в основную сетку Уимблдона-2025, теннисисту необходимо пройти три круга квалификации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, тбилиси, николоз басилашвили, доминик тим, atp, грузинские теннисисты на международных турнирах, теннис