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Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии - задержаны 18 человек
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии - задержаны 18 человек
Sputnik Грузия
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Восемнадцать человек были задержаны 24 июня на рассвете в Тбилиси и регионах страны по обвинению в наркопреступлениях, заявил министр внутренних дел Грузии Гела (Гека) Геладзе. Часть задержанных обвиняется в сбыте наркотиков, другие — в незаконном приобретении и хранении. Лица, задержанные за сбыт, систематически организовывали продажу наркотиков, в том числе делали закладки. Наркотики также сбывались путем т.н. "передач из рук в руки" или другими способами. В ходе обысков в домах задержанных были изъяты в качестве вещественных доказательств различные виды наркотиков в крупном и особо крупном размере, материалы, необходимые для упаковки наркотиков, а также деньги, предположительные полученные в результате незаконного оборота наркотиков.Данные преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта 2025 года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика
грузия, новости, происшествия, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии - задержаны 18 человек
15:35 24.06.2025 (обновлено: 15:50 24.06.2025)
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Восемнадцать человек были задержаны 24 июня на рассвете в Тбилиси и регионах страны по обвинению в наркопреступлениях, заявил министр внутренних дел Грузии Гела (Гека) Геладзе.
Часть задержанных обвиняется в сбыте наркотиков, другие — в незаконном приобретении и хранении.
"Полиция на основании постановления судьи неоднократно проводила контрольные закупки наркотиков у лиц, задержанных по обвинению в незаконном обороте наркотиков, и тайно записывала аудио- и видеозаписи этих закупок", - сказал Геладзе на брифинге.
Лица, задержанные за сбыт, систематически организовывали продажу наркотиков, в том числе делали закладки. Наркотики также сбывались путем т.н. "передач из рук в руки" или другими способами.
В ходе обысков в домах задержанных были изъяты в качестве вещественных доказательств различные виды наркотиков в крупном и особо крупном размере, материалы, необходимые для упаковки наркотиков, а также деньги, предположительные полученные в результате незаконного оборота наркотиков.
Данные преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.
"Мы, министерство внутренних дел, продолжим бескомпромиссную борьбу с незаконным оборотом и распространением наркотиков в стране и примем строгие меры, предусмотренные законом, в отношении обвиняемых в наркопреступлениях", - добавил Геладзе.
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта 2025 года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков.