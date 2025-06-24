https://sputnik-georgia.ru/20250624/borba-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-v-gruzii---zaderzhany-10-chelovek-293893208.html

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии - задержаны 18 человек

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии - задержаны 18 человек

Sputnik Грузия

Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T15:35+0400

2025-06-24T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Восемнадцать человек были задержаны 24 июня на рассвете в Тбилиси и регионах страны по обвинению в наркопреступлениях, заявил министр внутренних дел Грузии Гела (Гека) Геладзе. Часть задержанных обвиняется в сбыте наркотиков, другие — в незаконном приобретении и хранении. Лица, задержанные за сбыт, систематически организовывали продажу наркотиков, в том числе делали закладки. Наркотики также сбывались путем т.н. "передач из рук в руки" или другими способами. В ходе обысков в домах задержанных были изъяты в качестве вещественных доказательств различные виды наркотиков в крупном и особо крупном размере, материалы, необходимые для упаковки наркотиков, а также деньги, предположительные полученные в результате незаконного оборота наркотиков.Данные преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта 2025 года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика