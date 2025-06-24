https://sputnik-georgia.ru/20250624/genprokurorom-gruzii-stal-georgiy-gvarakidze-293890685.html

Генпрокурором Грузии стал Георгий Гваракидзе

Генпрокурором Грузии стал Георгий Гваракидзе

Sputnik Грузия

Кандидатуру Гваракидзе поддержали 83 депутата, против не высказался никто 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T13:09+0400

2025-06-24T13:09+0400

2025-06-24T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламент Грузии избрал Георгия Гваракидзе на должность генерального прокурора страны. Его кандидатура была вынесена на голосование на пленарном заседании законодательного органа. Кандидатуру Гваракидзе поддержали 83 депутата, против не высказался никто. Ранее во вторник Гваракидзе также выступил на заседании комитета по юридическим вопросам, где рассказал о приоритетах, вызовах и планах. Совет прокуроров утвердил его кандидатуру большинством голосов 18 июня. На посту генерального прокурора Гваракидзе сменил Георгия Габиташвили, который подал в отставку в начале июня, чтобы возглавить Службу государственного аудита страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, шалва папуашвили