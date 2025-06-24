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Генпрокурором Грузии стал Георгий Гваракидзе
Генпрокурором Грузии стал Георгий Гваракидзе
Sputnik Грузия
Кандидатуру Гваракидзе поддержали 83 депутата, против не высказался никто 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T13:09+0400
2025-06-24T13:09+0400
2025-06-24T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламент Грузии избрал Георгия Гваракидзе на должность генерального прокурора страны. Его кандидатура была вынесена на голосование на пленарном заседании законодательного органа. Кандидатуру Гваракидзе поддержали 83 депутата, против не высказался никто. Ранее во вторник Гваракидзе также выступил на заседании комитета по юридическим вопросам, где рассказал о приоритетах, вызовах и планах. Совет прокуроров утвердил его кандидатуру большинством голосов 18 июня. На посту генерального прокурора Гваракидзе сменил Георгия Габиташвили, который подал в отставку в начале июня, чтобы возглавить Службу государственного аудита страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Генпрокурором Грузии стал Георгий Гваракидзе
13:09 24.06.2025 (обновлено: 14:41 24.06.2025)
Кандидатуру Гваракидзе поддержали 83 депутата, против не высказался никто
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламент Грузии избрал Георгия Гваракидзе на должность генерального прокурора страны.
Его кандидатура была вынесена на голосование на пленарном заседании законодательного органа. Кандидатуру Гваракидзе поддержали 83 депутата, против не высказался никто.
"Поздравляем господина Георгия и желаем успешной работы в должности генерального прокурора Грузии", – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Ранее во вторник Гваракидзе также выступил на заседании комитета по юридическим вопросам, где рассказал о приоритетах, вызовах и планах. Совет прокуроров утвердил его кандидатуру большинством голосов 18 июня.
Георгий Гваракидзе начал карьеру в прокуратуре Грузии в 2003 году. Работал на различных должностях. Также занимал руководящие посты в Специальной следственной службе. В мае 2025 года был назначен прокурором Тбилиси, а в июне – первым заместителем генерального прокурора.
На посту генерального прокурора Гваракидзе сменил Георгия Габиташвили, который подал в отставку в начале июня, чтобы возглавить Службу государственного аудита страны.