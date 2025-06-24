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Грузия поэтапно пропустит фуры с армянским бренди в Россию
Грузия поэтапно пропустит фуры с армянским бренди в Россию
Sputnik Грузия
На будущее стороны договорились обеспечить беспрепятственный транзит бутилированного бренди через территорию Грузии 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T19:23+0400
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2025-06-24T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Грузия и Армения договорились поэтапно пропустить с грузинской таможни грузовые автомобили, груженные армянским бренди, написал министр экономики Армении Геворг Папоян в соцсети. Данное решение Папоян озвучил после своего визита в Тбилиси во главе с армянской делегацией. В грузинской столице прошла встреча с первым вице-премьером Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили, министром сельского хозяйства и окружающей среды Давидом Сонгулашвили, а также с главой Службы государственных доходов Ираклием Бераия. Кроме того, по его словам, в течение следующих семи дней будет освобождено еще 72 грузовика, а затем последует освобождение еще 24 грузовиков. На будущее стороны договорились обеспечить беспрепятственный транзит бутилированного бренди через территорию Грузии. Для этого выработаны стабильные и взаимоприемлемые правила, которые, как отметил Папоян, в ближайшее время будут представлены представителям бизнеса. Также была достигнута договоренность об организации процесса экспорта армянского бутилированного коньяка (армянского бренди) впредь на взаимоприемлемых и прогнозируемых условиях. Проблема с задержками транзита армянского коньяка через территорию Грузии длится несколько недель. Они требуют разъяснений, почему в Грузии задерживают грузовики с их продукцией и направляют товар на лабораторную экспертизу, несмотря на то, что он не предназначен для грузинского рынка и следует транзитом в Россию и другие страны. В итоге в первой половине июня Комитет государственных доходов Армении из-за значительного скопления армянских фур на грузинской стороне приостановил пропуск грузовиков с бренди в Грузию, пообещав восстановить движение, как только с грузинской стороной будет урегулирован вопрос транзита. Транзит через Грузию, по сути, является единственным сухопутным маршрутом торгового сообщения между Арменией и РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, армения, коньяк
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, армения, коньяк
Грузия поэтапно пропустит фуры с армянским бренди в Россию
На будущее стороны договорились обеспечить беспрепятственный транзит бутилированного бренди через территорию Грузии
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Грузия и Армения договорились поэтапно пропустить с грузинской таможни грузовые автомобили, груженные армянским бренди, написал министр экономики Армении Геворг Папоян в соцсети.
Данное решение Папоян озвучил после своего визита в Тбилиси во главе с армянской делегацией. В грузинской столице прошла встреча с первым вице-премьером Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили, министром сельского хозяйства и окружающей среды Давидом Сонгулашвили, а также с главой Службы государственных доходов Ираклием Бераия.
"В результате переговоров на высоком уровне была достигнута договоренность об освобождении 23 июня с таможенного терминала "Гези" 55 грузовиков, груженых армянским коньяком (армянским бренди)", – написал Папоян.
Кроме того, по его словам, в течение следующих семи дней будет освобождено еще 72 грузовика, а затем последует освобождение еще 24 грузовиков.
На будущее стороны договорились обеспечить беспрепятственный транзит бутилированного бренди через территорию Грузии. Для этого выработаны стабильные и взаимоприемлемые правила, которые, как отметил Папоян, в ближайшее время будут представлены представителям бизнеса.
Также была достигнута договоренность об организации процесса экспорта армянского бутилированного коньяка (армянского бренди) впредь на взаимоприемлемых и прогнозируемых условиях.
Проблема с задержками транзита армянского коньяка через территорию Грузии длится несколько недель.
Производители алкогольной продукции Армении жалуются на длительный простой фур с бренди на границе с Грузией в ожидании оформления документов. Они заявляют, что с такой проблемой столкнулись впервые за 20 лет. Производители и экспортеры уже дважды проводили акцию у посольства Грузии в Ереване.
Они требуют разъяснений, почему в Грузии задерживают грузовики с их продукцией и направляют товар на лабораторную экспертизу, несмотря на то, что он не предназначен для грузинского рынка и следует транзитом в Россию и другие страны.
В итоге в первой половине июня Комитет государственных доходов Армении из-за значительного скопления армянских фур на грузинской стороне приостановил пропуск грузовиков с бренди в Грузию, пообещав восстановить движение, как только с грузинской стороной будет урегулирован вопрос транзита.
Транзит через Грузию, по сути, является единственным сухопутным маршрутом торгового сообщения между Арменией и РФ.