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Курс лари на вторник – 2,726 GEL/$1
Курс лари на вторник – 2,726 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 лари по отношению к доллару 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T09:48+0400
2025-06-24T09:48+0400
2025-06-24T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 июня в размере 2,726 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на вторник – 2,726 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 июня в размере 2,726 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 лари по отношению к доллару.