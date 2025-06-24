https://sputnik-georgia.ru/20250624/papuashvili-otvetil-na-kritiku-bryusselya-obvineniya-protiv-gruzii-politicheski-motivirovannye-293890289.html

Папуашвили ответил на критику Брюсселя: обвинения против Грузии политически мотивированные

Папуашвили ответил на критику Брюсселя: обвинения против Грузии политически мотивированные

Sputnik Грузия

Папуашвили подчеркнул важность возвращения Брюсселя к фундаментальным ценностям ЕС – уважению прав человека и верховенству закона 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T16:16+0400

2025-06-24T16:16+0400

2025-06-24T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Политически мотивированные нападки на грузинское государство со стороны Брюсселя в последнее время стали тревожной тенденцией, что противоречит заявленным ценностям Евросоюза, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас накануне заявила о готовности ЕС рассмотреть дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, "ответственных за репрессии" в Грузии. По ее словам, на встрече глав МИД стран ЕС достичь соглашения пока не удалось, однако к обсуждению вопроса планируют вернуться в июле. Каллас подчеркнула: цель этих мер – не наказать грузинский народ или государство, а конкретных лиц, которые нарушают права человека. Подобные нападения, по словам главы грузинского законодательного органа, вызывают особое беспокойство на фоне того, что из бюджетных средств ЕС и некоторых его членов, как подтверждено, финансируются пропаганда и дезинформация, кампании ненависти, подрыв демократических институтов, политически мотивированные преследования и экстремизм. "Вместо того, чтобы ответить на эти законные и основанные на фактах вопросы, грузинский народ получает политически мотивированные нападения, что противоречит заявленным ценностям Евросоюза", – отметил Папуашвили.Спикер парламента также подчеркнул важность того, чтобы Брюссель вернулся к фундаментальным ценностям ЕС: уважению прав человека и верховенству закона. Кроме того, он призвал всех доноров действовать ответственно и открыто отвечать на легитимные вопросы, а не избегать их. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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