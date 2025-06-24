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Подростковая преступность в Грузии – новые данные

Подростковая преступность в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления 24.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. За совершение различных преступлений в январе-апреле 2025 года в Грузии были задержаны 268 человек в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики. Из них 40% были задержаны в Тбилиси. На втором месте по числу подростков, совершающих преступления, – Аджария, на третьем – регион Имерети. Основная часть задержанных подростков обвиняется в воровстве, на втором месте – грабеж. Кроме того, среди совершенных подростками преступлений – угрозы, нанесение вреда здоровью и преступления, связанные с наркотиками. Между тем с 1 января по 1 мая 2025 года пострадавшими от различных преступлений признали 448 лиц до 18 лет. Основная часть из них – жертвы семейного насилия и избиений. Кроме того, 60 подростков за первые четыре месяца 2025 года были признаны жертвами сексуальных преступлений, таких как изнасилование, секс с лицом, не достигшим 16 лет (возраст согласия в Грузии), и развратные действия. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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