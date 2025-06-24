https://sputnik-georgia.ru/20250624/skolko-zarabotala-gruziya-na-tranzite-fur--novye-dannye-293888289.html

Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные

Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные

Sputnik Грузия

Плата за транзит за каждый трейлер, проезжающий по территории Грузии, составляет 350 лари 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T17:37+0400

2025-06-24T17:37+0400

2025-06-24T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур составили 69,1 миллиона лари в январе-мае 2025 года, что на 5,5% меньше, чем за пять месяцев 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Госказначейство Минфина Грузии. По статистике, с начала года грузинским коридором воспользовались 197,5 тысячи грузовых машин. Только за май текущего года территорию страны пересекли до 45 тысяч грузовых автомобилей, и бюджет страны за этот месяц пополнился на 15,7 миллиона лари. В 2024 году по коридору Грузии прошло 512 665 грузовых машин, доходы от пользования дорогами сократились на 1,4% по сравнению с 2023 годом и составили 179,4 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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