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Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные
Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные
Sputnik Грузия
Плата за транзит за каждый трейлер, проезжающий по территории Грузии, составляет 350 лари 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T17:37+0400
2025-06-24T17:37+0400
2025-06-24T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур составили 69,1 миллиона лари в январе-мае 2025 года, что на 5,5% меньше, чем за пять месяцев 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Госказначейство Минфина Грузии. По статистике, с начала года грузинским коридором воспользовались 197,5 тысячи грузовых машин. Только за май текущего года территорию страны пересекли до 45 тысяч грузовых автомобилей, и бюджет страны за этот месяц пополнился на 15,7 миллиона лари. В 2024 году по коридору Грузии прошло 512 665 грузовых машин, доходы от пользования дорогами сократились на 1,4% по сравнению с 2023 годом и составили 179,4 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси
экономика, грузия, новости, тбилиси
Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные
Плата за транзит за каждый трейлер, проезжающий по территории Грузии, составляет 350 лари
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik.
Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур составили 69,1 миллиона лари в январе-мае 2025 года, что на 5,5% меньше, чем за пять месяцев 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG
со ссылкой на Госказначейство Минфина Грузии.
По статистике, с начала года грузинским коридором воспользовались 197,5 тысячи грузовых машин.
Только за май текущего года территорию страны пересекли до 45 тысяч грузовых автомобилей, и бюджет страны за этот месяц пополнился на 15,7 миллиона лари.
Плата за транзит за каждый трейлер, проезжающий по территории Грузии, составляет 350 лари.
В 2024 году по коридору Грузии прошло 512 665 грузовых машин, доходы от пользования дорогами сократились на 1,4% по сравнению с 2023 годом и составили 179,4 миллиона лари.