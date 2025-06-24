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У Грузии новый глава Минэкономики
У Грузии новый глава Минэкономики
Sputnik Грузия
Изменения связаны с решением правительства усилить роль экономического совета правительства Грузии 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T14:12+0400
2025-06-24T14:12+0400
2025-06-24T14:44+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Министром экономики Грузии назначена Мариам Квривишвили, ее предшественник Леван Давиташвили займет должность главного советника премьера по экономическим вопросам и секретаря экономического совета страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. До назначения Квривишвили занимала должность замглавы Минэкономики. Как отметил премьер-министр, изменения связаны с решением правительства усилить роль экономического совета правительства Грузии.Опыт КвривишвилиКвривишвили пришла в Минэкономики Грузии в 2021 году. До получения должности заместителя министра, она была в течение года депутатом парламента Грузии, а с 2019 по 2020 год возглавляла Национальную администрацию туризма Грузии. До этого она работала в компаниях "Вояжер" и Flydubai. Квривишвили получила образование в Свободном университете Грузии, а также в Калифорнийском университете в Беркли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, мариам квривишвили, леван давиташвили, ираклий кобахидзе
грузия, экономика, новости, тбилиси, мариам квривишвили, леван давиташвили, ираклий кобахидзе
У Грузии новый глава Минэкономики
14:12 24.06.2025 (обновлено: 14:44 24.06.2025)
Изменения связаны с решением правительства усилить роль экономического совета правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Министром экономики Грузии назначена Мариам Квривишвили, ее предшественник Леван Давиташвили займет должность главного советника премьера по экономическим вопросам и секретаря экономического совета страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
До назначения Квривишвили занимала должность замглавы Минэкономики.
"Развитие экономики Грузии, как вы знаете, является одним из важнейших приоритетов нашей власти. От этого зависит не только уровень жизни населения, но и развитие каждой отрасли, укрепление демократической системы и усиление наших внешнеполитических позиций", – сказал Кобахидзе.
Как отметил премьер-министр, изменения связаны с решением правительства усилить роль экономического совета правительства Грузии.
Квривишвили пришла в Минэкономики Грузии в 2021 году. До получения должности заместителя министра, она была в течение года депутатом парламента Грузии, а с 2019 по 2020 год возглавляла Национальную администрацию туризма Грузии.
До этого она работала в компаниях "Вояжер" и Flydubai. Квривишвили получила образование в Свободном университете Грузии, а также в Калифорнийском университете в Беркли.