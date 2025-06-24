https://sputnik-georgia.ru/20250624/u-gruzii-novyy-glava-minekonomiki-293892327.html

У Грузии новый глава Минэкономики

У Грузии новый глава Минэкономики

Sputnik Грузия

Изменения связаны с решением правительства усилить роль экономического совета правительства Грузии 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T14:12+0400

2025-06-24T14:12+0400

2025-06-24T14:44+0400

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мариам квривишвили

леван давиташвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Министром экономики Грузии назначена Мариам Квривишвили, ее предшественник Леван Давиташвили займет должность главного советника премьера по экономическим вопросам и секретаря экономического совета страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. До назначения Квривишвили занимала должность замглавы Минэкономики. Как отметил премьер-министр, изменения связаны с решением правительства усилить роль экономического совета правительства Грузии.Опыт КвривишвилиКвривишвили пришла в Минэкономики Грузии в 2021 году. До получения должности заместителя министра, она была в течение года депутатом парламента Грузии, а с 2019 по 2020 год возглавляла Национальную администрацию туризма Грузии. До этого она работала в компаниях "Вояжер" и Flydubai. Квривишвили получила образование в Свободном университете Грузии, а также в Калифорнийском университете в Беркли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, тбилиси, мариам квривишвили, леван давиташвили, ираклий кобахидзе