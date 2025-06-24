https://sputnik-georgia.ru/20250624/ubiystvo-na-vostoke-gruzii--zaderzhannomu-grozit-do-15-let-tyurmy-293898457.html

Убийство на востоке Грузии – задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

Убийство на востоке Грузии – задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

Sputnik Грузия

По версии следствия, во время ссоры в Лагодехи обвиняемый ранил холодным оружием 57-летнего мужчину 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T22:38+0400

2025-06-24T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Ранее судимый 43-летний житель Кахети задержан полицией по обвинению в умышленном убийстве – ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе МВД. Расследование, проведенное МВД, установило, что во время ссоры в Лагодехи обвиняемый ранил холодным оружием 57-летнего мужчину, после чего скрылся с места преступления. Раненый скончался вскоре после госпитализации. Обвиняемый был задержан полицией по горячим следам. Сотрудники полиции изъяли оружие, которым было совершено преступление, в качестве вещественного доказательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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происшествия, новости, грузия, кахети, мвд грузии