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Ужесточаются правила поведения в судах Грузии
Ужесточаются правила поведения в судах Грузии
Sputnik Грузия
Будут запрещены фотографирование, видеосъемка, а также трансляция из зала суда, из здания суда или из его двора 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T21:34+0400
2025-06-24T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время рассмотрит поправки в закон "Об общих судах", согласно которым ужесточаются правила поведения для журналистов и на судебных заседаниях. Последние заседания судов в отношении политических лидеров либо участников протеста сопровождались стычками между приставами и сторонниками подсудимых, а также оскорбительными выкриками в адрес судьи. Кроме того, будут запрещены фотографирование, видеосъемка, а также трансляция из зала суда, из здания суда или из его двора. Право на съемку будет предоставлено лишь самому суду или уполномоченному им лицу. Запись заседаний суда будет возможна только при обоснованном ходатайстве по решению суда. Кроме того, суд, в том числе апелляционный, по решению председателя будет правомочен, исходя из соображений безопасности, переносить заседание по делу в другое здание суда или в другой зал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, суд, парламент грузии
грузия, новости, политика, суд, парламент грузии
Ужесточаются правила поведения в судах Грузии
Будут запрещены фотографирование, видеосъемка, а также трансляция из зала суда, из здания суда или из его двора
ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время рассмотрит поправки в закон "Об общих судах", согласно которым ужесточаются правила поведения для журналистов и на судебных заседаниях.
Последние заседания судов в отношении политических лидеров либо участников протеста сопровождались стычками между приставами и сторонниками подсудимых, а также оскорбительными выкриками в адрес судьи.
По новым правилам, после вступления в силу поправок любое неуважение к судье, будь то словесное или проявленное в действии на самом заседании или в публичном пространстве, будет расцениваться как неуважение к суду и караться уголовно.
Кроме того, будут запрещены фотографирование, видеосъемка, а также трансляция из зала суда, из здания суда или из его двора. Право на съемку будет предоставлено лишь самому суду или уполномоченному им лицу.
Запись заседаний суда будет возможна только при обоснованном ходатайстве по решению суда.
Кроме того, суд, в том числе апелляционный, по решению председателя будет правомочен, исходя из соображений безопасности, переносить заседание по делу в другое здание суда или в другой зал.