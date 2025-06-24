https://sputnik-georgia.ru/20250624/uzhestochayutsya-pravila-povedeniya-v-sudakh-gruzii-293898321.html

Ужесточаются правила поведения в судах Грузии

Ужесточаются правила поведения в судах Грузии

Sputnik Грузия

Будут запрещены фотографирование, видеосъемка, а также трансляция из зала суда, из здания суда или из его двора 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T21:34+0400

2025-06-24T21:34+0400

2025-06-24T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время рассмотрит поправки в закон "Об общих судах", согласно которым ужесточаются правила поведения для журналистов и на судебных заседаниях. Последние заседания судов в отношении политических лидеров либо участников протеста сопровождались стычками между приставами и сторонниками подсудимых, а также оскорбительными выкриками в адрес судьи. Кроме того, будут запрещены фотографирование, видеосъемка, а также трансляция из зала суда, из здания суда или из его двора. Право на съемку будет предоставлено лишь самому суду или уполномоченному им лицу. Запись заседаний суда будет возможна только при обоснованном ходатайстве по решению суда. Кроме того, суд, в том числе апелляционный, по решению председателя будет правомочен, исходя из соображений безопасности, переносить заседание по делу в другое здание суда или в другой зал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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