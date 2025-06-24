https://sputnik-georgia.ru/20250624/v-gruzii-gotovyat-novuyu-antinarkoticheskuyu-initsiativu-293897683.html

В Грузии готовят новую антинаркотическую инициативу

В Грузии готовят новую антинаркотическую инициативу

Sputnik Грузия

Власти будут бескомпромиссны в отношении преступлений, связанных с наркотиками, заявил Кобахидзе 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T18:18+0400

2025-06-24T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Власти Грузии готовят новый пакет мер по усилению борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В этом году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями.В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков. После этого задержания продолжились. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, которые везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на "черном рынке" превышает 30 миллионов долларов. Среди задержанных за реализацию наркотиков, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркотики, грузия, новости, общество, европа, армения, тбилиси, ираклий кобахидзе