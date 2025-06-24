https://sputnik-georgia.ru/20250624/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-pervyy-kvartal-2025-goda-293884849.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2025 года

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2025 года

Sputnik Грузия

Наибольший рост в январе-марте 2025 года показали сферы образования, здравоохранения и соцуслуг 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T09:01+0400

2025-06-24T09:01+0400

2025-06-24T09:01+0400

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грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 9,8% по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за третий квартал составил 9,3%. В текущих ценах ВВП в первом квартале 2025 года составил 21,8 миллиарда лари (7,7 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,4%, а ВВП на душу населения – 2,1 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в январе-марте 2025 года показали сферы образования, здравоохранения и соцуслуг, а также информации и коммуникации. Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-4,6%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-5,1%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости и информации и коммуникации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика