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https://sputnik-georgia.ru/20250624/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-pervyy-kvartal-2025-goda-293884849.html
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2025 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2025 года
Sputnik Грузия
Наибольший рост в январе-марте 2025 года показали сферы образования, здравоохранения и соцуслуг 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T09:01+0400
2025-06-24T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 9,8% по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за третий квартал составил 9,3%. В текущих ценах ВВП в первом квартале 2025 года составил 21,8 миллиарда лари (7,7 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,4%, а ВВП на душу населения – 2,1 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в январе-марте 2025 года показали сферы образования, здравоохранения и соцуслуг, а также информации и коммуникации. Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-4,6%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-5,1%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости и информации и коммуникации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2025 года

09:01 24.06.2025
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - Мейдан и Шардена, уличные часы
Вид на город Тбилиси - Мейдан и Шардена, уличные часы - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Наибольший рост в январе-марте 2025 года показали сферы образования, здравоохранения и соцуслуг
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 9,8% по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за третий квартал составил 9,3%.
В текущих ценах ВВП в первом квартале 2025 года составил 21,8 миллиарда лари (7,7 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,4%, а ВВП на душу населения – 2,1 тысячи долларов.

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в январе-марте 2025 года показали сферы образования, здравоохранения и соцуслуг, а также информации и коммуникации.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в третьем квартале 2024 года

Сфера экономики

Рост, %

Информация и коммуникация

28,6

Образование

27,7

Здравоохранение

17,9

Недвижимость

12,9

Госуправление и оборона

11,0

Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-4,6%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-5,1%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости и информации и коммуникации.
Топ-5 сфер экономики с наибольшим удельным весом в структуре ВВП в первом квартале 2025 г.

Сфера экономики

Рост, %

Торговля

13,1

Операции с недвижимым имуществом

10,6

Информация и коммуникация

9,5

Обрабатывающая промышленность

8,3

Госуправление

7,5

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