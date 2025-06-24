https://sputnik-georgia.ru/20250624/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-pervyy-kvartal-2025-goda-293884849.html
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2025 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2025 года
Sputnik Грузия
Наибольший рост в январе-марте 2025 года показали сферы образования, здравоохранения и соцуслуг 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T09:01+0400
2025-06-24T09:01+0400
2025-06-24T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686556_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_826dab3d323fe0a00eff43a4ecd1f9ad.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 9,8% по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за третий квартал составил 9,3%. В текущих ценах ВВП в первом квартале 2025 года составил 21,8 миллиарда лари (7,7 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,4%, а ВВП на душу населения – 2,1 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в январе-марте 2025 года показали сферы образования, здравоохранения и соцуслуг, а также информации и коммуникации. Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-4,6%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-5,1%). В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости и информации и коммуникации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686556_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_887bd1d17470c2c7052c956ec6826c7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2025 года
Наибольший рост в январе-марте 2025 года показали сферы образования, здравоохранения и соцуслуг
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, составил 9,8% по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за третий квартал составил 9,3%.
В текущих ценах ВВП в первом квартале 2025 года составил 21,8 миллиарда лари (7,7 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,4%, а ВВП на душу населения – 2,1 тысячи долларов.
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в январе-марте 2025 года показали сферы образования, здравоохранения и соцуслуг, а также информации и коммуникации.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в третьем квартале 2024 года
Сфера экономики
Рост, %
Информация и коммуникация
28,6
Образование
27,7
Здравоохранение
17,9
Недвижимость
12,9
Госуправление и оборона
11,0
Спад наблюдался в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (-4,6%), подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (-5,1%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости и информации и коммуникации.
Топ-5 сфер экономики с наибольшим удельным весом в структуре ВВП в первом квартале 2025 г.
Сфера экономики
Рост, %
Торговля
13,1
Операции с недвижимым имуществом
10,6
Информация и коммуникация
9,5
Обрабатывающая промышленность
8,3
Госуправление
7,5