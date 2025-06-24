Вардзия – высеченная в скале туристическая Мекка Грузии
© photo: Sputnik / StringerПещерный город Вардзия
© photo: Sputnik / Stringer
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Почти каждый уголок Грузии имеет свою удивительную легенду, особенную историю, которая впоследствии дарит краю уникальное название. Одним из таких мест является Вардзия. И ее легенда связана с царицей Тамар.
Впечатляющий пещерный монастырский комплекс Вардзия построен во времена правления царя Георгия III и его дочери царицы Тамар.
Легенда гласит, что Тамар, еще будучи маленькой девочкой, любила играть в этом месте. Как-то раз она играла там вместе с дядей, который потерял племянницу в пещерном лабиринте.
Маленькая Тамар громко крикнула: "Ак вар, дзиа!", что в переводе с грузинского означает: "Я здесь, дядя!". Последние два слова эхом разнеслись по пещерному городищу, и их услышал царь Георгий III. В итоге он и приказал назвать место "Вардзия".
Туристическая Мекка
Вардзия расположена в районе Аспиндза, в 60 километрах от города Ахалцихе. Помимо самого монастыря, в вардзийском ущелье находятся еще несколько пещерных комплексов, крепость, храмы и т.д.
Первые пещеры появились при правлении Георгия III (1156-1184). К тому моменту здесь уже существовал небольшой пещерный храм Ананаури, а неподалеку, на другой стороне реки – пещерный монастырь Ванис-Квабеби.
Первые несколько пещер высечены на месте современного Успенского Храма. После смерти царя Георгия начался второй этап строительства – по приказу царицы Тамар был создан Успенский храм.
© photo: Sputnik / Tunkel / Перейти в фотобанкФреска, изображающая царицу Тамару и ее отца царя Георгия III, в пещерном монастыре Вардзия
Фреска, изображающая царицу Тамару и ее отца царя Георгия III, в пещерном монастыре Вардзия
© photo: Sputnik / Tunkel/
Самым масштабным стал третий этап строительства, когда создавались кельи монахов. Все это грандиозное сооружение едва не погибло во время землетрясения 1283 года.
Пещеры высечены в туфовой стене горы Эрушети, на высоте 1300 метров над уровнем моря. Удивительно, но протяженность пещер составляет 900 метров в длину и 50 метров в глубину горы.
Город, построенный человеческим умом и трудом в средневековье, восхищает всех и по сей день. В комплексе насчитывается от 3 до 13 ярусов, в них можно обнаружить до 600 помещений: складов, трапезных, церквей, погребов, часовен и жилых келий.
© Sputnik / Alexander ImedashviliПопадая сюда, словно переносишься в далекое прошлое - трапезная в древнем пещерном городе Вардзия
Попадая сюда, словно переносишься в далекое прошлое - трапезная в древнем пещерном городе Вардзия
Почему Вардзия была для Тамар реликвией?
После того, как царица Тамар развелась с Георгием "русским" в 1191 году, он взбунтовал Западную Грузию и часть южной. Решающее сражение произошло где-то около Вардзии.
Войска царицы Тамар победили. Это могло стать причиной того, что великая грузинская царица относилась к Вардзии особенно эмоционально, а икона Вардзийской Богоматери стала для нее главной реликвией жизни.
© photo: Sputnik / StringerПещерный город Вардзия
Пещерный город Вардзия
© photo: Sputnik / Stringer
Дальнейшая судьба Вардзии
В 1551 году произошло третье нашествие на Грузию шаха Тахмаспа, были убиты двадцать монахов.
Персы были восхищены пещерным комплексом: они не могли поверить, что это творение рук человека. Шах Тахмасп лично поднялся посмотреть на церковь.
© photo: Sputnik / StringerПещерный город Вардзия
Пещерный город Вардзия
© photo: Sputnik / Stringer
Через 20 лет это место настигло новое несчастье – пришли турки, и монастырь прекратил существование. Они убили всех монахов. Их сожгли живьем в главном храме монастыря. При турках тут жили пастухи.
В 1828 году русская армия отвоевала эту область у Турции, и монастырь снова начал действовать. В Вардзии всего 15 храмов, из них крупнейшие — Успенская и Ананурская церкви.
© photo: Sputnik / StringerПещерный город Вардзия
Пещерный город Вардзия
© photo: Sputnik / Stringer
Храм Успения Богородицы
Основная культурная ценность этого храма – в его фресках, которые созданы в 1184 и 1185 годах.
В алтарной нише изображены Богоматерь с архангелами, ниже – 12 первосвященников со свитками в руках. На своде храма изображены евангелические сюжеты: Благовещенье, Рождество, поврежденные Сретение и Крещение, на северном своде – Преображение и Воскрешение Лазаря.
© Sputnik / Alexander ImedashviliПодземные тоннели в пещерном комплексе Вардзия, ведущие к храму Успения Богородицы
Подземные тоннели в пещерном комплексе Вардзия, ведущие к храму Успения Богородицы
На южной стороне – поврежденная сцена Входа в Иерусалим. На западной – три сцены: Вознесение, Сошествие Святого Духа и Успение Богородицы.
Здесь также есть портреты царя Георгия и царицы Тамар. Это один из трех ее портретов, еще один есть в монастыре Кинцвиси и третий – в монастыре Бетания.
Около портрета царицы Тамар находилась надпись шрифтом асомтаврули, которая куда-то исчезла. Расшифровывалась она так: "Царь царей всего востока, дочь Георгия, Тамар, которая да долгоденствует". Из этого текста следует, что портрет прижизненный.
Вардзия – это не просто хаотично вырытые в отвесной скале пещерные помещения. Это настоящий многоэтажный комплекс с улицами, тоннелями и лестницами, ведущими вдоль монастырей, храмов, крепостей, бань, библиотек, жилых построек и так далее.
В случае нападения врагов монастырь становился убежищем для мирных жителей и мог вместить до 20 тысяч человек. А грузинские воины, спустившись по трем тайным ходам, могли спокойно уничтожить врагов, застав их врасплох.
© Sputnik / Alexander ImedashviliДревняя роспись на стене храма Успения Богородицы в пещерном комплексе Вардзия
Древняя роспись на стене храма Успения Богородицы в пещерном комплексе Вардзия
Вардзия – место захоронения царицы Тамар?
До сих пор неизвестно, где именно похоронена царица Тамар. Существует несколько альтернативных версий о месте ее захоронения вплоть до предположения, что царицу похоронили в Палестине.
Некоторые утверждают, что место упокоения славной грузинской правительницы – в Ингушетии, другие говорят, что в Сванети. А согласно третьей версии, Тамар похоронена в Вардзии. Хотя никаких доказательств этому в прекрасном пещерном комплексе нет. Легенда остается легендой.
© photo: Sputnik / StringerПещерный город Вардзия
Пещерный город Вардзия
© photo: Sputnik / Stringer