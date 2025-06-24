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Власти Грузии обещают нулевую терпимость к коррупции
Власти Грузии обещают нулевую терпимость к коррупции
Sputnik Грузия
К вопросу борьбы с коррупцией у властей принципиальный подход, подчеркнул политик 24.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Коррупция – одно из главных препятствий для развития страны, и государство будет абсолютно нетерпимо к каждому, кто осмелится преступить закон, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. В Грузии на минувшей неделе разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший замминистра экономики Ромео Микаутадзе. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег. Речь идет о миллионах лари. Политик подчеркнул, что к вопросу борьбы с коррупцией у властей единый и принципиальный подход, который разделяют как исполнительная, так и законодательная власть, а также другие государственные институты, включая судебную систему. "Поэтому с полной решимостью заявляю: всех предупреждаю – пусть ни у кого не поднимется рука на это. А если поднимется, государство будет к этому абсолютно нетерпимо, потому что это вредит каждому из нас и отбрасывает страну назад", – пояснил Мдинарадзе. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В Индексе верховенства закона в 2024 году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, мамука мдинарадзе, ромео микаутадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Власти Грузии обещают нулевую терпимость к коррупции
11:27 24.06.2025 (обновлено: 11:38 24.06.2025)
К вопросу борьбы с коррупцией у властей принципиальный подход, подчеркнул политик
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Коррупция – одно из главных препятствий для развития страны, и государство будет абсолютно нетерпимо к каждому, кто осмелится преступить закон, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
В Грузии на минувшей неделе разгорелся громкий коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал бывший замминистра экономики Ромео Микаутадзе. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег. Речь идет о миллионах лари.
"У нас есть амбиция – в ближайшем будущем войти в тройку лучших стран мира по индексу борьбы с коррупцией. Если какой-либо государственный служащий, даже наш соратник, будет уличен в совершении преступления, закон будет приведен в исполнение", – сказал Мдинарадзе.
Политик подчеркнул, что к вопросу борьбы с коррупцией у властей единый и принципиальный подход, который разделяют как исполнительная, так и законодательная власть, а также другие государственные институты, включая судебную систему.
"Поэтому с полной решимостью заявляю: всех предупреждаю – пусть ни у кого не поднимется рука на это. А если поднимется, государство будет к этому абсолютно нетерпимо, потому что это вредит каждому из нас и отбрасывает страну назад", – пояснил Мдинарадзе.
Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В Индексе верховенства закона в 2024 году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.