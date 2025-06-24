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Защитник сборной Грузии по футболу был вынужден покинуть иранский клуб

Защитник сборной Грузии по футболу был вынужден покинуть иранский клуб

Sputnik Грузия

Некоторые легионеры – в том числе и Гвелесиани – вернутся в иранские команды, когда ситуация изменится 24.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-24T13:40+0400

2025-06-24T13:40+0400

2025-06-24T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу Георгий Гвелесиани покинул клуб "Персеполис" из-за ситуации в Иране, сообщили иранские спортивные СМИ. В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание – 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день. По информации иранских СМИ, некоторые легионеры – в том числе и Гвелесиани – вернутся в команды, когда ситуация изменится. Георгий Гвелесиани начал свою клубную карьеру в "Динамо" Тбилиси в 2010 году. Затем он переехал в Иран, где играл за "Зоб Ахан", "Нассаджи", "Сепахан", а с 2022 года – за "Персеполис". В составе иранского клуба он стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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