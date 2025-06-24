https://sputnik-georgia.ru/20250624/zaschitnik-sbornoy-gruzii-po-futbolu-byl-vynuzhden-pokinut-iranskiy-klub-293885561.html
Защитник сборной Грузии по футболу был вынужден покинуть иранский клуб
Защитник сборной Грузии по футболу был вынужден покинуть иранский клуб
Sputnik Грузия
Некоторые легионеры – в том числе и Гвелесиани – вернутся в иранские команды, когда ситуация изменится 24.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-24T13:40+0400
2025-06-24T13:40+0400
2025-06-24T13:40+0400
спорт
грузия
новости
иран
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/04/288827008_0:104:1152:752_1920x0_80_0_0_5f7a314b143d10694b0bbc7f95c3b346.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу Георгий Гвелесиани покинул клуб "Персеполис" из-за ситуации в Иране, сообщили иранские спортивные СМИ. В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание – 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день. По информации иранских СМИ, некоторые легионеры – в том числе и Гвелесиани – вернутся в команды, когда ситуация изменится. Георгий Гвелесиани начал свою клубную карьеру в "Динамо" Тбилиси в 2010 году. Затем он переехал в Иран, где играл за "Зоб Ахан", "Нассаджи", "Сепахан", а с 2022 года – за "Персеполис". В составе иранского клуба он стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/04/288827008_0:115:1152:979_1920x0_80_0_0_87dc60e7142855db7a5d4a85b84141d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, иран, футбол
спорт, грузия, новости, иран, футбол
Защитник сборной Грузии по футболу был вынужден покинуть иранский клуб
Некоторые легионеры – в том числе и Гвелесиани – вернутся в иранские команды, когда ситуация изменится
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу Георгий Гвелесиани покинул клуб "Персеполис" из-за ситуации в Иране, сообщили иранские спортивные СМИ.
В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание – 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
"Легионеры покинули иранские команды. Текущая военная ситуация свела возможности иностранных игроков и тренеров практически к нулю. Также маловероятно, что иностранный игрок или тренер захотят приехать в Иран", – сообщили местные издания.
По информации иранских СМИ, некоторые легионеры – в том числе и Гвелесиани – вернутся в команды, когда ситуация изменится.
Георгий Гвелесиани начал свою клубную карьеру в "Динамо" Тбилиси в 2010 году. Затем он переехал в Иран, где играл за "Зоб Ахан", "Нассаджи", "Сепахан", а с 2022 года – за "Персеполис".
В составе иранского клуба он стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка.