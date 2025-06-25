https://sputnik-georgia.ru/20250625/armeyskiy-lager-2025--pervye-litsa-gruzii-rasskazali-shkolnikam-o-prioritetakh-proekta-293907339.html

"Армейский лагерь" 2025 – первые лица Грузии рассказали школьникам о приоритетах проекта

"Армейский лагерь" 2025 – первые лица Грузии рассказали школьникам о приоритетах проекта

Sputnik Грузия

Этот проект дает возможность разделить все эмоции, связанные с идентичностью и уникальностью Грузии, заявил премьер 25.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-25T17:01+0400

2025-06-25T17:01+0400

2025-06-25T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Возможность повысить патриотический дух среди молодежи и познакомить ее с образом жизни военных – именно такие цели преследует открывшийся в Коджори летний "Армейский лагерь" для старшеклассников. В этом году в проекте принимают участие 1,7 тысячи учеников старших классов. Продолжительность пребывания для каждого потока составляет шесть дней. Проект, который разработали совместно Минобороны и Минобразования Грузии, продлится до конца августа. По его словам, после успеха проекта "Армейский лагерь" государство приступило к внедрению военной подготовки в школах, чтобы сделать это направление максимально близким для населения. "Количество школ будет увеличиваться из года в год. Важно, чтобы военная подготовка была обязательной", – добавил Кавелашвили. Как отметил президент в беседе со школьниками, свобода грузинского народа невозможна без триады "Родина, язык, вера", которая определяет его идентичность. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, этот проект дает возможность разделить все эмоции, связанные с идентичностью и уникальностью Грузии. "Главное, что нужно для укрепления нашей страны, – это поднятие патриотического духа в нашем обществе, укрепление чувства гордости за свою страну. И я думаю, что проект "Армейский лагерь" служит этой цели", – заявил Кобахидзе. "Армейский лагерь" Летний "Армейский лагерь" – проект, инициированный Департаментом стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны в 2023 году. Его цель – воспитание патриотического духа у молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни и повышение осведомленности о грузинской армии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, коджори, тбилиси, грузия, новости, общество, грузинская армия