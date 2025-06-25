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"Армейский лагерь" 2025 – первые лица Грузии рассказали школьникам о приоритетах проекта
"Армейский лагерь" 2025 – первые лица Грузии рассказали школьникам о приоритетах проекта
Sputnik Грузия
Этот проект дает возможность разделить все эмоции, связанные с идентичностью и уникальностью Грузии, заявил премьер 25.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-25T17:01+0400
2025-06-25T17:01+0400
2025-06-25T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Возможность повысить патриотический дух среди молодежи и познакомить ее с образом жизни военных – именно такие цели преследует открывшийся в Коджори летний "Армейский лагерь" для старшеклассников. В этом году в проекте принимают участие 1,7 тысячи учеников старших классов. Продолжительность пребывания для каждого потока составляет шесть дней. Проект, который разработали совместно Минобороны и Минобразования Грузии, продлится до конца августа. По его словам, после успеха проекта "Армейский лагерь" государство приступило к внедрению военной подготовки в школах, чтобы сделать это направление максимально близким для населения. "Количество школ будет увеличиваться из года в год. Важно, чтобы военная подготовка была обязательной", – добавил Кавелашвили. Как отметил президент в беседе со школьниками, свобода грузинского народа невозможна без триады "Родина, язык, вера", которая определяет его идентичность. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, этот проект дает возможность разделить все эмоции, связанные с идентичностью и уникальностью Грузии. "Главное, что нужно для укрепления нашей страны, – это поднятие патриотического духа в нашем обществе, укрепление чувства гордости за свою страну. И я думаю, что проект "Армейский лагерь" служит этой цели", – заявил Кобахидзе. "Армейский лагерь" Летний "Армейский лагерь" – проект, инициированный Департаментом стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны в 2023 году. Его цель – воспитание патриотического духа у молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни и повышение осведомленности о грузинской армии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, коджори, тбилиси, грузия, новости, общество, грузинская армия
михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, коджори, тбилиси, грузия, новости, общество, грузинская армия
"Армейский лагерь" 2025 – первые лица Грузии рассказали школьникам о приоритетах проекта
Этот проект дает возможность разделить все эмоции, связанные с идентичностью и уникальностью Грузии, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Возможность повысить патриотический дух среди молодежи и познакомить ее с образом жизни военных – именно такие цели преследует открывшийся в Коджори летний "Армейский лагерь" для старшеклассников.
В этом году в проекте принимают участие 1,7 тысячи учеников старших классов. Продолжительность пребывания для каждого потока составляет шесть дней. Проект, который разработали совместно Минобороны и Минобразования Грузии, продлится до конца августа.
"Я хотел бы поблагодарить представителей министерств обороны и образования, которые успешно реализуют этот проект уже третий год. Это уникальная возможность познакомиться с образом жизни грузинской армии. Я хотел бы поздравить вас с этим днем", – заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
По его словам, после успеха проекта "Армейский лагерь" государство приступило к внедрению военной подготовки в школах, чтобы сделать это направление максимально близким для населения.
"Количество школ будет увеличиваться из года в год. Важно, чтобы военная подготовка была обязательной", – добавил Кавелашвили.
Как отметил президент в беседе со школьниками, свобода грузинского народа невозможна без триады "Родина, язык, вера", которая определяет его идентичность.
"Сегодня мы независимы, у нас есть триада: родина, язык, вера. Это то, ради чего жертвовали собой наши предки, чтобы мы имели это сегодня. Свобода невозможна без этой триады. Родина всегда должна сопровождать вас в ваших профессии и успехе", – отметил президент.
По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, этот проект дает возможность разделить все эмоции, связанные с идентичностью и уникальностью Грузии.
"Главное, что нужно для укрепления нашей страны, – это поднятие патриотического духа в нашем обществе, укрепление чувства гордости за свою страну. И я думаю, что проект "Армейский лагерь" служит этой цели", – заявил Кобахидзе.
Летний "Армейский лагерь" – проект, инициированный Департаментом стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны в 2023 году. Его цель – воспитание патриотического духа у молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни и повышение осведомленности о грузинской армии.