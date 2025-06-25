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"Европейцы" Грузии и Армении против духовных скреп – видео
"Европейцы" Грузии и Армении против духовных скреп – видео
Sputnik Грузия
На фоне приближающихся летних каникул и нарастающего обострения мировой ситуации, многие могли упустить из виду важные политические тенденции, проявившиеся... 25.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-25T12:28+0400
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Особенно примечательны синхронные резкие выпады так называемых прозападных элит в адрес Грузинской православной и Армянской апостольской церквей. Даже если подобные действия не являются результатом согласованной стратегии, они, несомненно, демонстрируют общее неприятие этими силами традиционных религиозных институтов, отказавшихся подчиниться их идеологическим установкам.В этом контексте показательно, как армянские "европейцы" во главе с Николом Пашиняном фактически вступили в союз с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив национальные церкви в деструктивной деятельности, якобы подрывающей основы государственности и ставящей под угрозу демократическое будущее Еревана и Тбилиси.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, европа, политика, политика, армения, грузия, грузинская православная церковь, видео
"Европейцы" Грузии и Армении против духовных скреп – видео
12:28 25.06.2025 (обновлено: 13:10 25.06.2025)
На фоне приближающихся летних каникул и нарастающего обострения мировой ситуации, многие могли упустить из виду важные политические тенденции, проявившиеся одновременно в Грузии и Армении
Особенно примечательны синхронные резкие выпады так называемых прозападных элит в адрес Грузинской православной и Армянской апостольской церквей. Даже если подобные действия не являются результатом согласованной стратегии, они, несомненно, демонстрируют общее неприятие этими силами традиционных религиозных институтов, отказавшихся подчиниться их идеологическим установкам.
В этом контексте показательно, как армянские "европейцы" во главе с Николом Пашиняном фактически вступили в союз с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив национальные церкви в деструктивной деятельности, якобы подрывающей основы государственности и ставящей под угрозу демократическое будущее Еревана и Тбилиси.