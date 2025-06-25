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Граждане 13 стран были выдворены из Грузии за последние несколько дней

Граждане 13 стран были выдворены из Грузии за последние несколько дней

Sputnik Грузия

Иностранцы обязаны покинуть Грузию в срок от 10 до 30 дней за собственный счет 25.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-25T18:08+0400

2025-06-25T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Граждане Индии, Турции, России, Туркменистана, Китая, Египта, Ирака, Ирана, Иордании, Пакистана, Азербайджана, Нигерии и Марокко – всего 34 человека, выдворены из Грузии за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД. Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну. Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций – выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии