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Грузинские бизнесмены оценили деловой климат в стране
Грузинские бизнесмены оценили деловой климат в стране
Sputnik Грузия
Согласно исследованию БАГ, 28% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, лишь 3% говорят о сокращении штата 25.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-25T09:01+0400
2025-06-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузинские компании, опрошенные в рамках исследования делового климата (Индекс БАГ) во втором квартале 2025 года, положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на следующие шесть месяцев, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Компании принимали участие в опросе с 13 по 29 мая 2025 года. Индекс БАГ включает оценки членов Ассоциации и управляющих менеджеров компаний, входящих в их группу, по деловому климату, барометру занятости и инвестиционной среде в Грузии. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Показатели делового климата за второй квартал ухудшились по сравнению с первым кварталом. По информации БАГ, несмотря на ухудшение, показатель делового климата находится в фазе подъема. Самая высокая оценка текущей деловой ситуации зафиксирована в секторе торговли, а самая низкая – в сфере промышленности. Кроме того, самые позитивные деловые ожидания зафиксированы в секторе торговли, а наименее позитивные – в секторе строительства. Занятость населенияСогласно исследованию БАГ, 28% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, лишь 3% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Кроме того, 35% опрошенных компаний полагают, что в третьем квартале 2025 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 4%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в сфере строительства. 64% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников в третьем квартале текущего года. Что мешает бизнесу В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, снизилось по сравнению с предыдущим кварталом на семь процентных пунктов. Во втором квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: Нестабильность курса национальной валюты особенно остро ощущается в сфере торговли (47%) и для малого бизнеса (28%). Нехватка специалистов наиболее остро ощущается в строительной сфере (88%) и на предприятиях среднего бизнеса (37%). Правовые и административные барьеры практически в равной степени влияют на компании всех размеров, особенно на строительный сектор (63%). Нехватка рабочей силы наиболее остра в строительном секторе (75%) и одинаково остра как для малых, так и для средних предприятий (26-28%). Отсутствие спроса сильнее всего сказывается на промышленном секторе (50%), хотя в строительном секторе эта проблема вообще не наблюдается. Доступ к финансам Во втором квартале текущего года 55% опрошенных компаний (на 10 процентных пунктов больше, чем в предыдущем квартале) попытались найти финансирование: 30% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний (71%) заявили, что финансируются из местных источников. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа в свою очередь включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, бизнес-ассоциация грузии
экономика, грузия, новости, бизнес-ассоциация грузии
Грузинские бизнесмены оценили деловой климат в стране
09:01 25.06.2025 (обновлено: 09:08 25.06.2025)
Согласно исследованию БАГ, 28% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, лишь 3% говорят о сокращении штата
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузинские компании, опрошенные в рамках исследования делового климата (Индекс БАГ) во втором квартале 2025 года, положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на следующие шесть месяцев, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).
Компании принимали участие в опросе с 13 по 29 мая 2025 года. Индекс БАГ включает оценки членов Ассоциации и управляющих менеджеров компаний, входящих в их группу, по деловому климату, барометру занятости и инвестиционной среде в Грузии.
В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.
"Опрошенные компании положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на следующие шесть месяцев. Во втором квартале 2025 года индекс делового климата BAG составил 31,7 балла, в том числе индекс текущей деловой ситуации – 18,6 балла, деловых ожиданий – 45,7 балла", – говорится в исследовании.
Показатели делового климата за второй квартал ухудшились по сравнению с первым кварталом.
По информации БАГ, несмотря на ухудшение, показатель делового климата находится в фазе подъема.
Самая высокая оценка текущей деловой ситуации зафиксирована в секторе торговли, а самая низкая – в сфере промышленности. Кроме того, самые позитивные деловые ожидания зафиксированы в секторе торговли, а наименее позитивные – в секторе строительства.
Согласно исследованию БАГ, 28% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников растет, лишь 3% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось.
Кроме того, 35% опрошенных компаний полагают, что в третьем квартале 2025 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 4%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников.
Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в сфере строительства. 64% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников в третьем квартале текущего года.
В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, снизилось по сравнению с предыдущим кварталом на семь процентных пунктов.
Во втором квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии:
правовые и административные барьеры,
нестабильность национальной валюты,
Нестабильность курса национальной валюты особенно остро ощущается в сфере торговли (47%) и для малого бизнеса (28%).
Нехватка специалистов наиболее остро ощущается в строительной сфере (88%) и на предприятиях среднего бизнеса (37%).
Правовые и административные барьеры практически в равной степени влияют на компании всех размеров, особенно на строительный сектор (63%).
Нехватка рабочей силы наиболее остра в строительном секторе (75%) и одинаково остра как для малых, так и для средних предприятий (26-28%).
Отсутствие спроса сильнее всего сказывается на промышленном секторе (50%), хотя в строительном секторе эта проблема вообще не наблюдается.
Во втором квартале текущего года 55% опрошенных компаний (на 10 процентных пунктов больше, чем в предыдущем квартале) попытались найти финансирование: 30% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний (71%) заявили, что финансируются из местных источников.
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа в свою очередь включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.