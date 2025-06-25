Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250625/inostrantsam-budet-slozhnee-poluchit-vid-na-zhitelstvo-posle-pokupki-nedvizhimosti-v-gruzii-293896613.html
Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство после покупки недвижимости в Грузии
Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство после покупки недвижимости в Грузии
Sputnik Грузия
Последний раз власти повышали стоимость недвижимости для получения ВНЖ в 2019 году с 50 тысяч до 100 тысяч долларов 25.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-25T11:48+0400
2025-06-25T11:48+0400
мамука мдинарадзе
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486553_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_79d8c8c0156617e6643246192826fa17.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии выступило с новой инициативой по ужесточению выдачи вида на жительство для иностранных граждан, на этот раз изменения коснутся вида на жительство, выдаваемого на основании приобретения имущества. В Грузии ужесточают требования к работающим иностранцам: все, что надо знать&gt;&gt;&gt;Это уже третья инициатива властей Грузии об ужесточении пребывания в стране иностранцев. В данный момент парламент Грузии рассматривает вопрос меры ужесточения нелегальной миграции и регулирования работы иностранных граждан в Грузии. Согласно закону, если иностранный гражданин приобретает в Грузии недвижимость, ему выдается вид на жительство сроком на один год. За последние 6 лет такой ВНЖ получили 16 тысяч иностранных граждан, из которых сохранили его только 3 600 человек. Последний раз власти повышали стоимость недвижимости для получения вида на жительство в 2019 году с 50 тысяч до 100 тысяч долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486553_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_3b3527d37be2137bf2191579f2ef7821.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мамука мдинарадзе, грузия, новости, общество
мамука мдинарадзе, грузия, новости, общество

Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство после покупки недвижимости в Грузии

11:48 25.06.2025
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе, недвижимость и жилье
Вид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе, недвижимость и жилье - Sputnik Грузия, 1920, 25.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Последний раз власти повышали стоимость недвижимости для получения ВНЖ в 2019 году с 50 тысяч до 100 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии выступило с новой инициативой по ужесточению выдачи вида на жительство для иностранных граждан, на этот раз изменения коснутся вида на жительство, выдаваемого на основании приобретения имущества.
В Грузии ужесточают требования к работающим иностранцам: все, что надо знать>>>
Это уже третья инициатива властей Грузии об ужесточении пребывания в стране иностранцев. В данный момент парламент Грузии рассматривает вопрос меры ужесточения нелегальной миграции и регулирования работы иностранных граждан в Грузии.

Как заявил один из лидеров партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, минимальная стоимость жилья, которое нужно купить для получения краткосрочного вида на жительство в Грузии, увеличится со 100 тысяч до 150 тысяч долларов.

Согласно закону, если иностранный гражданин приобретает в Грузии недвижимость, ему выдается вид на жительство сроком на один год. За последние 6 лет такой ВНЖ получили 16 тысяч иностранных граждан, из которых сохранили его только 3 600 человек.
Последний раз власти повышали стоимость недвижимости для получения вида на жительство в 2019 году с 50 тысяч до 100 тысяч долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0