https://sputnik-georgia.ru/20250625/inostrantsam-budet-slozhnee-poluchit-vid-na-zhitelstvo-posle-pokupki-nedvizhimosti-v-gruzii-293896613.html

Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство после покупки недвижимости в Грузии

Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство после покупки недвижимости в Грузии

Sputnik Грузия

Последний раз власти повышали стоимость недвижимости для получения ВНЖ в 2019 году с 50 тысяч до 100 тысяч долларов 25.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-25T11:48+0400

2025-06-25T11:48+0400

2025-06-25T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии выступило с новой инициативой по ужесточению выдачи вида на жительство для иностранных граждан, на этот раз изменения коснутся вида на жительство, выдаваемого на основании приобретения имущества. В Грузии ужесточают требования к работающим иностранцам: все, что надо знать>>>Это уже третья инициатива властей Грузии об ужесточении пребывания в стране иностранцев. В данный момент парламент Грузии рассматривает вопрос меры ужесточения нелегальной миграции и регулирования работы иностранных граждан в Грузии. Согласно закону, если иностранный гражданин приобретает в Грузии недвижимость, ему выдается вид на жительство сроком на один год. За последние 6 лет такой ВНЖ получили 16 тысяч иностранных граждан, из которых сохранили его только 3 600 человек. Последний раз власти повышали стоимость недвижимости для получения вида на жительство в 2019 году с 50 тысяч до 100 тысяч долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мамука мдинарадзе, грузия, новости, общество