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Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство после покупки недвижимости в Грузии
Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство после покупки недвижимости в Грузии
Sputnik Грузия
Последний раз власти повышали стоимость недвижимости для получения ВНЖ в 2019 году с 50 тысяч до 100 тысяч долларов 25.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-25T11:48+0400
2025-06-25T11:48+0400
2025-06-25T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии выступило с новой инициативой по ужесточению выдачи вида на жительство для иностранных граждан, на этот раз изменения коснутся вида на жительство, выдаваемого на основании приобретения имущества. В Грузии ужесточают требования к работающим иностранцам: все, что надо знать>>>Это уже третья инициатива властей Грузии об ужесточении пребывания в стране иностранцев. В данный момент парламент Грузии рассматривает вопрос меры ужесточения нелегальной миграции и регулирования работы иностранных граждан в Грузии. Согласно закону, если иностранный гражданин приобретает в Грузии недвижимость, ему выдается вид на жительство сроком на один год. За последние 6 лет такой ВНЖ получили 16 тысяч иностранных граждан, из которых сохранили его только 3 600 человек. Последний раз власти повышали стоимость недвижимости для получения вида на жительство в 2019 году с 50 тысяч до 100 тысяч долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мамука мдинарадзе, грузия, новости, общество
мамука мдинарадзе, грузия, новости, общество
Иностранцам будет сложнее получить вид на жительство после покупки недвижимости в Грузии
Последний раз власти повышали стоимость недвижимости для получения ВНЖ в 2019 году с 50 тысяч до 100 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии выступило с новой инициативой по ужесточению выдачи вида на жительство для иностранных граждан, на этот раз изменения коснутся вида на жительство, выдаваемого на основании приобретения имущества.
Это уже третья инициатива властей Грузии об ужесточении пребывания в стране иностранцев. В данный момент парламент Грузии рассматривает вопрос меры ужесточения нелегальной миграции и регулирования работы иностранных граждан в Грузии.
Как заявил один из лидеров партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, минимальная стоимость жилья, которое нужно купить для получения краткосрочного вида на жительство в Грузии, увеличится со 100 тысяч до 150 тысяч долларов.
Согласно закону, если иностранный гражданин приобретает в Грузии недвижимость, ему выдается вид на жительство сроком на один год. За последние 6 лет такой ВНЖ получили 16 тысяч иностранных граждан, из которых сохранили его только 3 600 человек.
Последний раз власти повышали стоимость недвижимости для получения вида на жительство в 2019 году с 50 тысяч до 100 тысяч долларов.