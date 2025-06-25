https://sputnik-georgia.ru/20250625/kak-gruzii-nanesli-uscherb-v-pase-deputat-o-mobilizatsii-protiv-priznaniya-mandata-293908560.html

Как Грузии нанесли ущерб в ПАСЕ? Депутат о мобилизации против признания мандата

Как Грузии нанесли ущерб в ПАСЕ? Депутат о мобилизации против признания мандата

Sputnik Грузия

Отдельные политики открыто признавали свою цель — добиться, чтобы ПАСЕ не признала мандат грузинской парламентской делегации, отметил Миканадзе 25.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-25T14:20+0400

2025-06-25T14:20+0400

2025-06-25T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузинская оппозиция и ряд неправительственных организаций беспрецедентно мобилизовались, чтобы помешать признанию мандата новоизбранной парламентской делегации в ПАСЕ, нанеся тем самым ущерб стране и ее международному имиджу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее, отозвав свою делегацию из ПАСЕ. Миканадзе заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента, где обсуждается вопрос о нанесении ущерба внешнеполитическим интересам Грузии некоторыми политиками в 2012-2025 годах. Отдельные политики открыто признавали свою цель — добиться того, чтобы ПАСЕ не признала мандат грузинской парламентской делегации, отметил Миканадзе. "Они этого и не скрывали, потому что конкретные политики открыто и публично заявляли, и общество не раз это слышало, что их цель заключается в том, чтобы ПАСЕ не признала мандат грузинской делегации", — отметил Миканадзе. Политик отметил, что на сессии ПАСЕ в Страсбурге ранее не наблюдалось такого масштаба присутствия и активности со стороны оппозиции и НПО. При этом он подчеркнул, что все они были приглашены не как официальные лица, а в статусе гостей. По информации Миканадзе, эти лица находились в тесной коммуникации с различными политическими группами и отдельными политиками. По его словам, с их стороны велась активная работа, что подтверждается тем, что ряд политиков провел встречи с президентом и генеральным секретарем ПАСЕ, на которых они настойчиво требовали, чтобы мандат грузинской делегации не был признан. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. Позже 10 апреля ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, в которой осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пасе, политика, грузия, новости, страсбург, тбилиси, ираклий кобахидзе, совет европы