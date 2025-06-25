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Как Грузии нанесли ущерб в ПАСЕ? Депутат о мобилизации против признания мандата
Как Грузии нанесли ущерб в ПАСЕ? Депутат о мобилизации против признания мандата
Sputnik Грузия
Отдельные политики открыто признавали свою цель — добиться, чтобы ПАСЕ не признала мандат грузинской парламентской делегации, отметил Миканадзе 25.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузинская оппозиция и ряд неправительственных организаций беспрецедентно мобилизовались, чтобы помешать признанию мандата новоизбранной парламентской делегации в ПАСЕ, нанеся тем самым ущерб стране и ее международному имиджу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее, отозвав свою делегацию из ПАСЕ. Миканадзе заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента, где обсуждается вопрос о нанесении ущерба внешнеполитическим интересам Грузии некоторыми политиками в 2012-2025 годах. Отдельные политики открыто признавали свою цель — добиться того, чтобы ПАСЕ не признала мандат грузинской парламентской делегации, отметил Миканадзе. "Они этого и не скрывали, потому что конкретные политики открыто и публично заявляли, и общество не раз это слышало, что их цель заключается в том, чтобы ПАСЕ не признала мандат грузинской делегации", — отметил Миканадзе. Политик отметил, что на сессии ПАСЕ в Страсбурге ранее не наблюдалось такого масштаба присутствия и активности со стороны оппозиции и НПО. При этом он подчеркнул, что все они были приглашены не как официальные лица, а в статусе гостей. По информации Миканадзе, эти лица находились в тесной коммуникации с различными политическими группами и отдельными политиками. По его словам, с их стороны велась активная работа, что подтверждается тем, что ряд политиков провел встречи с президентом и генеральным секретарем ПАСЕ, на которых они настойчиво требовали, чтобы мандат грузинской делегации не был признан. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. Позже 10 апреля ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, в которой осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пасе, политика, грузия, новости, страсбург, тбилиси, ираклий кобахидзе, совет европы
пасе, политика, грузия, новости, страсбург, тбилиси, ираклий кобахидзе, совет европы
Как Грузии нанесли ущерб в ПАСЕ? Депутат о мобилизации против признания мандата
Отдельные политики открыто признавали свою цель — добиться, чтобы ПАСЕ не признала мандат грузинской парламентской делегации, отметил Миканадзе
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузинская оппозиция и ряд неправительственных организаций беспрецедентно мобилизовались, чтобы помешать признанию мандата новоизбранной парламентской делегации в ПАСЕ, нанеся тем самым ущерб стране и ее международному имиджу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе.
ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее, отозвав свою делегацию из ПАСЕ.
"Была беспрецедентная мобилизация как радикальных групп, отдельных политиков, так и представителей НПО… Их главной целью было то, чтобы мандат новоизбранной делегации парламента Грузии не был признан и, соответственно, чтобы этим нанести ущерб нашей стране и ее имиджу", - заявил Миканадзе.
Миканадзе заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента, где обсуждается вопрос о нанесении ущерба внешнеполитическим интересам Грузии некоторыми политиками в 2012-2025 годах.
Отдельные политики открыто признавали свою цель — добиться того, чтобы ПАСЕ не признала мандат грузинской парламентской делегации, отметил Миканадзе.
"Они этого и не скрывали, потому что конкретные политики открыто и публично заявляли, и общество не раз это слышало, что их цель заключается в том, чтобы ПАСЕ не признала мандат грузинской делегации", — отметил Миканадзе.
Политик отметил, что на сессии ПАСЕ в Страсбурге ранее не наблюдалось такого масштаба присутствия и активности со стороны оппозиции и НПО. При этом он подчеркнул, что все они были приглашены не как официальные лица, а в статусе гостей.
По информации Миканадзе, эти лица находились в тесной коммуникации с различными политическими группами и отдельными политиками.
"Основная коммуникация происходила в коридорах ПАСЕ, однако они также были приглашены на собрания ряда политических групп, где им была предоставлена возможность распространять дезинформацию", - отметил Миканадзе.
По его словам, с их стороны велась активная работа, что подтверждается тем, что ряд политиков провел встречи с президентом и генеральным секретарем ПАСЕ, на которых они настойчиво требовали, чтобы мандат грузинской делегации не был признан.
Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству.
В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Требование ПАСЕ о проведении досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлемо и выходит за рамки компетенции Ассамблеи, отмечают в партии.
Позже 10 апреля ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, в которой осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии.