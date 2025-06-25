Как грузинским перевозчикам избежать штрафов при пересечении границы еврозоны?
© photo: SputnikГрузовые автомобили на Военно-грузинской дороге
© photo: Sputnik
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Cтраны ЕС объявляют об ужесточении пограничного контроля и дополнительных штрафах для перевозчиков
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Транспортные компании могут избежать штрафных санкций при пересечении границы еврозоны, если будут в полной мере соблюдать законодательство, которое требует обязательного наличия всех транспортных и сопроводительных документов, регулярной переподготовки водителей, внедрения процедур внутреннего контроля в транспортной компании, а также соблюдения норм ЕС в сфере труда и безопасности, говорится в сообщении Центра исследований транспортного коридора (TCRC).
По информации Центра, страны ЕС объявляют об ужесточении пограничного контроля и дополнительных штрафах для перевозчиков. Введение новых правил связано, в том числе, с ростом числа нелегальных мигрантов в странах ЕС. Поэтому организация дала практические советы о том, что следует учитывать грузинским перевозчикам.
Центр исследований транспортных коридоров пояснил, что Германия, Австрия, Италия, Нидерланды и Швеция входят в число европейских стран, которые уже возобновили первичный пограничный контроль из-за миграционного давления и проблем безопасности.
По их словам, за нарушения предусмотрены значительные финансовые штрафы, порой превышающие десятки тысяч евро.
По данным Центра, проверки осуществляются по различным направлениям.
В частости, в отношении документации водителей и транспортных средств – особое внимание уделяется водителям из стран, не входящих в ЕС, проверяется законность их пребывания и работы в еврозоне. Инспекторы также могут запросить лицензию ЕС, документы на транспортное средство и груз.
Неправильное заполнение документа международной автомобильной перевозки грузов CMR: ошибки в CMR являются распространенным нарушением, которое во Франции влечет за собой штраф до 750 евро, а в Германии – до 500 евро.
Кроме того, за неимение у водителя при себе таких документов, как инвойс груза или бланк заказа, штраф составляет до 1,8 тысячи евро в Бельгии и до 1,5 тысячи евро в Нидерландах.
Таможенные документы: MRN, GMR, T1/T2 MRN, GMR и T1/T2 – это документы, связанные с таможенными процедурами при перемещении товаров в пределах Европейского союза и Великобритании.
Эти документы требуются при отправке в/из Великобритании, даже если таможенное оформление не требуется в пределах ЕС. Несоблюдение данного требования может привести к конфискации транспортного средства и штрафам в тысячи фунтов.
Специальные разрешения: для перевозки определенных грузов требуются дополнительные разрешения, например, разрешение ADR для опасных грузов. В Германии нарушения могут повлечь за собой штрафы до 50 тысяч евро.
Лицензия ЕС и ее выписка: отсутствие лицензии строго наказывается в Польше – 2,8 тысячи евро, в Германии – 5 тысяч евро, в Чехии – до 20,1 тысячи евро.
Также, как отметили в Центре, инспекторы обращают внимание и на состояние шин, тормозов, фар, калибровку тахографа, технический осмотр и обязательное оснащение (жилет, знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка).
Несоблюдение этих требований может повлечь за собой штрафы, конфискацию документов, запрет на дальнейшее перемещение и занесение в реестры рисков компании.
Особое внимание уделяется штрафным санкциям за проникновение в кузов автомобиля нелегальных мигрантов.
Перевозка нелегальных мигрантов, даже если водитель не информирован об этом, влечет за собой крупные штрафы как для водителя, так и для транспортной компании. Штрафы могут достигать 7 тысяч евро за мигранта в Великобритании, 75 тысяч – во Франции и 15 тысяч – в Италии.
Чтобы предотвратить проблемы с проникновением нелегальных мигрантов в кузов транспортного средства, Центр советует водителям регулярно проверять люки, двери и состояние транспортного средства после остановок.