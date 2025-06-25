Комиссия по расследованию преступлений оппозиционеров в Грузии будет работать до 5 августа
18:57 25.06.2025 (обновлено: 19:05 25.06.2025)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaПарламентская следственная комиссия, расследующая преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения"
© Courtesy of Parliament of Georgia
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С ходатайством о продлении сроков работы комиссии к парламенту обратилась ее председатель Тея Цулукиани
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Срок полномочий парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения" и после, будет продлен до 5 августа, такое решение принял парламент Грузии.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные чиновниками в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности оппозиции.
© Courtesy of Parliament of GeorgiaПарламентская следственная комиссия, расследующая преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения"
Парламентская следственная комиссия, расследующая преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения"
© Courtesy of Parliament of Georgia
С ходатайством о продлении сроков работы временной следственной комиссии обратилась к парламенту председатель комиссии Тея Цулукиани.
"450 страниц проекта заключения подготовлены, однако документ требует переработки и редактирования. Вот почему мы потребовали продления полномочий комиссии еще на один месяц, до 5 августа", – сказала Цулукиани.
Как отметила Цулукиани, заключение комиссии будет "удручающим по всем темам, в том числе по вопросам августовской войны 2008 года и вредоносных действий в отношении внешнеполитических целей Грузии за 2012-2025 годы".
© Courtesy of Parliament of GeorgiaПарламентская следственная комиссия, расследующая преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения"
Парламентская следственная комиссия, расследующая преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения"
© Courtesy of Parliament of Georgia
По ее словам, комиссия уже провела 40 заседаний и опросила 150 человек, подготовив проект заключения, на основании которого она обратится в суд с требованием возбуждения уголовных дел в отношении конкретных лиц и фактов, упоминаемых в документе.
Скандал в работе комиссии
Работа следственной парламентской комиссии не обошлась без скандала. Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Эта статья существует в законодательстве с 1999 года, и ее не разу не меняли.
Между тем из девяти лидеров различных оппозиционных партий на заседание комиссии явился только лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария. Аргументом отказа оппозиции сотрудничать с комиссией является то, что они не признают легитимность парламента и, соответственно, легитимность комиссии.
© Courtesy of Parliament of GeorgiaПарламентская следственная комиссия, расследующая преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения"
Парламентская следственная комиссия, расследующая преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения"
© Courtesy of Parliament of Georgia
Восемь оппозиционных политиков от партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело для Грузия" проигнорировали работу комиссии, и против них были возбуждены уголовные дела.
Приговор вынесен уже четырем оппозиционерам – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе и Георгию Вашадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Ника Мелия, Ника Гварамия, Георгий Таргамадзе и Ираклий Окруашвили ждут своего приговора.
Между тем ряд оппозиционеров, включая лидера "Нацдвижения" Тинантин Бокучава, могут оказаться под следствием, так как намерены и дальше игнорировать работу комиссии.