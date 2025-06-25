https://sputnik-georgia.ru/20250625/komissiya-po-rassledovaniyu-prestupleniy-oppozitsionerov-v-gruzii-budet-rabotat-do-5-avgusta-293918867.html

Комиссия по расследованию преступлений оппозиционеров в Грузии будет работать до 5 августа

Комиссия по расследованию преступлений оппозиционеров в Грузии будет работать до 5 августа

Sputnik Грузия

С ходатайством о продлении сроков работы комиссии к парламенту обратилась ее председатель Тея Цулукиани 25.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-25T18:57+0400

2025-06-25T18:57+0400

2025-06-25T19:05+0400

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тея цулукиани

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Срок полномочий парламентской следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные в годы правления "Единого национального движения" и после, будет продлен до 5 августа, такое решение принял парламент Грузии. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные чиновниками в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности оппозиции. С ходатайством о продлении сроков работы временной следственной комиссии обратилась к парламенту председатель комиссии Тея Цулукиани. Как отметила Цулукиани, заключение комиссии будет "удручающим по всем темам, в том числе по вопросам августовской войны 2008 года и вредоносных действий в отношении внешнеполитических целей Грузии за 2012-2025 годы". По ее словам, комиссия уже провела 40 заседаний и опросила 150 человек, подготовив проект заключения, на основании которого она обратится в суд с требованием возбуждения уголовных дел в отношении конкретных лиц и фактов, упоминаемых в документе. Скандал в работе комиссии Работа следственной парламентской комиссии не обошлась без скандала. Неявка на заседание парламентской комиссии в Грузии является уголовным преступлением. Эта статья существует в законодательстве с 1999 года, и ее не разу не меняли. Между тем из девяти лидеров различных оппозиционных партий на заседание комиссии явился только лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария. Аргументом отказа оппозиции сотрудничать с комиссией является то, что они не признают легитимность парламента и, соответственно, легитимность комиссии.Восемь оппозиционных политиков от партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Лело для Грузия" проигнорировали работу комиссии, и против них были возбуждены уголовные дела. Между тем ряд оппозиционеров, включая лидера "Нацдвижения" Тинантин Бокучава, могут оказаться под следствием, так как намерены и дальше игнорировать работу комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, георгий гахария, тея цулукиани, единое национальное движение