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Кварацхелия сыграет против Лионеля Месси на Клубном чемпионате мира в США

Кварацхелия сыграет против Лионеля Месси на Клубном чемпионате мира в США

Sputnik Грузия

Кварацхелия стал первым грузинским игроком, забившим гол на Клубном чемпионате мира 25.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-25T10:51+0400

2025-06-25T10:51+0400

2025-06-25T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Вингер сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия 29 июня сыграет против "Интер Майами" Лионеля Месси в 1/8 финала Клубного чемпионата мира FIFA. В матче третьего круга группового этапа "Пари Сен-Жермен" обыграл "Сиэтл Саундерс" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф. Кварацхелия стал первым грузинским игроком, забившим гол на Клубном чемпионате мира. Кварацхелия сумел открыть счет на 35 минуте, причем сделал это в курьезной ситуации: после подачи углового Витинья пробил по воротам, мяч попал в спину Хвичи и залетел в ворота соперника. На 64 минуте Луис Энрике заменил Кварацхелия на Брэдли Баркола, а спустя три минуты Ашраф Хакими забил второй гол, и парижане в итоге победили со счетом 2:0. Матч "ПСЖ" с "Интер Майами" начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, сша, хвича кварацхелия, лионель месси, fifa, футбол