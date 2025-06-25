https://sputnik-georgia.ru/20250625/kvaratskheliya-sygraet-protiv-lionelya-messi-na-klubnom-chempionate-mira-v-ssha-293896999.html
Кварацхелия сыграет против Лионеля Месси на Клубном чемпионате мира в США
Кварацхелия сыграет против Лионеля Месси на Клубном чемпионате мира в США
Sputnik Грузия
Кварацхелия стал первым грузинским игроком, забившим гол на Клубном чемпионате мира 25.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-25T10:51+0400
2025-06-25T10:51+0400
2025-06-25T10:51+0400
спорт
грузия
новости
сша
хвича кварацхелия
лионель месси
fifa
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293121852_0:274:1351:1033_1920x0_80_0_0_f4fb168af3ac6f29719a221fb50f7d81.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Вингер сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия 29 июня сыграет против "Интер Майами" Лионеля Месси в 1/8 финала Клубного чемпионата мира FIFA. В матче третьего круга группового этапа "Пари Сен-Жермен" обыграл "Сиэтл Саундерс" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф. Кварацхелия стал первым грузинским игроком, забившим гол на Клубном чемпионате мира. Кварацхелия сумел открыть счет на 35 минуте, причем сделал это в курьезной ситуации: после подачи углового Витинья пробил по воротам, мяч попал в спину Хвичи и залетел в ворота соперника. На 64 минуте Луис Энрике заменил Кварацхелия на Брэдли Баркола, а спустя три минуты Ашраф Хакими забил второй гол, и парижане в итоге победили со счетом 2:0. Матч "ПСЖ" с "Интер Майами" начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293121852_0:147:1351:1160_1920x0_80_0_0_5ae9b59810b412b6b5100b2cb25c16a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, сша, хвича кварацхелия, лионель месси, fifa, футбол
спорт, грузия, новости, сша, хвича кварацхелия, лионель месси, fifa, футбол
Кварацхелия сыграет против Лионеля Месси на Клубном чемпионате мира в США
Кварацхелия стал первым грузинским игроком, забившим гол на Клубном чемпионате мира
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Вингер сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия 29 июня сыграет против "Интер Майами" Лионеля Месси в 1/8 финала Клубного чемпионата мира FIFA.
В матче третьего круга группового этапа "Пари Сен-Жермен" обыграл "Сиэтл Саундерс" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф. Кварацхелия стал первым грузинским игроком, забившим гол на Клубном чемпионате мира.
Кварацхелия сумел открыть счет на 35 минуте, причем сделал это в курьезной ситуации: после подачи углового Витинья пробил по воротам, мяч попал в спину Хвичи и залетел в ворота соперника.
На 64 минуте Луис Энрике заменил Кварацхелия на Брэдли Баркола, а спустя три минуты Ашраф Хакими забил второй гол, и парижане в итоге победили со счетом 2:0.
Матч "ПСЖ" с "Интер Майами" начнется в 20:00 по тбилисскому времени.