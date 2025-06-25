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Мэрия Тбилиси профинансирует дорогостоящее лекарство от ревматоидного артрита
Мэрия Тбилиси профинансирует дорогостоящее лекарство от ревматоидного артрита
Sputnik Грузия
Для получения ваучера нужно обратиться в муниципальную службу здравоохранения и социальных услуг с соответствующими документами 25.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-25T17:42+0400
2025-06-25T17:42+0400
2025-06-25T17:52+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 сентября 2025 года профинансирует гражданам покупку дорогостоящего лекарства от ревматоидного артрита "Актемра", заявил мэр столицы Каха Каладзе. Для получения препарата будет выдаваться соответствующий ваучер. Лицам, зарегистрированным в единой базе данных социально незащищенных семей, рейтинг которых не превышает 150 тысяч баллов, профинансируют 100% от суммы лекарства, а всем остальным гражданам – 80%.По его словам, для получения ваучера, необходимого для финансирования лекарства и прохождения полноценного лечения, гражданин должен обратиться в муниципальную службу здравоохранения и социальных услуг с соответствующими документами. На основе медикаментозного лечения можно остановить прогрессирование заболевания и выйти на стадию ремиссии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, болезнь
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, болезнь
Мэрия Тбилиси профинансирует дорогостоящее лекарство от ревматоидного артрита
17:42 25.06.2025 (обновлено: 17:52 25.06.2025)
Для получения ваучера нужно обратиться в муниципальную службу здравоохранения и социальных услуг с соответствующими документами
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 сентября 2025 года профинансирует гражданам покупку дорогостоящего лекарства от ревматоидного артрита "Актемра", заявил мэр столицы Каха Каладзе. Для получения препарата будет выдаваться соответствующий ваучер.
Лицам, зарегистрированным в единой базе данных социально незащищенных семей, рейтинг которых не превышает 150 тысяч баллов, профинансируют 100% от суммы лекарства, а всем остальным гражданам – 80%.
"Запуск этой программы был нашим предвыборным обещанием, которое предусматривает выдачу материализованного ваучера для получения дорогостоящего лекарства "Актемра". Я считаю, что это очень важное решение", – сказал Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.
По его словам, для получения ваучера, необходимого для финансирования лекарства и прохождения полноценного лечения, гражданин должен обратиться в муниципальную службу здравоохранения и социальных услуг с соответствующими документами.
Ревматоидный артрит – хроническое прогрессирующее аутоиммунное заболевание, вызывающее воспаление суставов, затем их деформацию и в конечном итоге ограничение активности.
На основе медикаментозного лечения можно остановить прогрессирование заболевания и выйти на стадию ремиссии.