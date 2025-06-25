Оппозиция действует против интересов Грузии и интеграции в ЕС – глава МИД
© photo: Sputnik / Stringer Мака Бочоришвили
© photo: Sputnik / Stringer
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Главу внешнеполитического ведомства заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Представители оппозиции активно борются против государства, а их действия, в том числе в вопросе евроинтеграции, направлены против интересов страны, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Главу внешнеполитического ведомства заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента, где обсуждается вопрос о нанесении ущерба внешнеполитическим интересам Грузии некоторыми политиками в 2012-2025 годах. В парламенте предыдущего созыва Бочоришвили возглавляла комитет по европейской интеграции.
"Печально видеть, что твои собственные коллеги, сидящие рядом с тобой, тоже называющие себя грузинскими политиками, яростно борются против государства. Это действительно неприятно наблюдать, и я не понимаю, как это может приносить кому-то радость", – сказала Бочоришвили.
Глава МИД отметила, что в двух делегациях, которыми она руководила, – делегации Парламентского комитета ассоциации ЕС-Грузия (EU-Georgia PAC) и Парламентской ассамблеи Евронест (EURONEST PA), также присутствовали представители оппозиции, имевшие право и возможность работать.
Министр иностранных дел Грузии
Однако, как отметила Бочоришвили, эта деятельность никогда не была направлена на интересы Грузии.
Глава МИД также отметила роль представителей оппозиции, НПО и СМИ в распространении дезинформации и создании неправильного восприятия, что Грузия не заслуживала предоставления статуса кандидата в ЕС.
"Грузия была лидером среди трех стран-кандидатов – Украины, Молдовы, и это был факт, которому никто не мог возразить. Поэтому возникла необходимость создать у общественности обратное восприятие, и в этом активно участвовали все три компонента: политики, НПО и СМИ", – отметила Бочоришвили.
По ее словам, именно в тот период, когда Грузия ожидала статуса кандидата, представители властей убеждали партнеров в том, что было бы неправильно исключать Грузию из этой тройки и что такое решение с геополитической точки зрения было бы ошибкой.
Однако, как отметила глава МИД, этим геополитическим целям противопоставили другие интересы, и в итоге Грузии не присвоили статус кандидата.
"Конечно, тогда это мнение не учитывалось. Настолько масштабной казалась цель смены власти в Грузии, и именно ради этого они так поступили", – отметила Бочоришвили.
Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии и призывает незамедлительно вернуться на путь ЕС.
Представители оппозиции утверждают, что решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о членстве Грузии в Европейском союзе является окончательным доказательством того, что власти развернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня 2024 года, а процесс сближения Грузии с ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.
На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.