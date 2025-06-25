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Оппозиция действует против интересов Грузии и интеграции в ЕС – глава МИД

Оппозиция действует против интересов Грузии и интеграции в ЕС – глава МИД

Sputnik Грузия

Главу внешнеполитического ведомства заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента 25.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-25T16:36+0400

2025-06-25T16:36+0400

2025-06-25T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Представители оппозиции активно борются против государства, а их действия, в том числе в вопросе евроинтеграции, направлены против интересов страны, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Главу внешнеполитического ведомства заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента, где обсуждается вопрос о нанесении ущерба внешнеполитическим интересам Грузии некоторыми политиками в 2012-2025 годах. В парламенте предыдущего созыва Бочоришвили возглавляла комитет по европейской интеграции. Глава МИД отметила, что в двух делегациях, которыми она руководила, – делегации Парламентского комитета ассоциации ЕС-Грузия (EU-Georgia PAC) и Парламентской ассамблеи Евронест (EURONEST PA), также присутствовали представители оппозиции, имевшие право и возможность работать. Однако, как отметила Бочоришвили, эта деятельность никогда не была направлена на интересы Грузии. Глава МИД также отметила роль представителей оппозиции, НПО и СМИ в распространении дезинформации и создании неправильного восприятия, что Грузия не заслуживала предоставления статуса кандидата в ЕС. По ее словам, именно в тот период, когда Грузия ожидала статуса кандидата, представители властей убеждали партнеров в том, что было бы неправильно исключать Грузию из этой тройки и что такое решение с геополитической точки зрения было бы ошибкой. Однако, как отметила глава МИД, этим геополитическим целям противопоставили другие интересы, и в итоге Грузии не присвоили статус кандидата. Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии и призывает незамедлительно вернуться на путь ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мака бочоришвили, украина, молдова, тбилиси, новости, грузия, политика