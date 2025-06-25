Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250625/oppozitsiya-deystvuet-protiv-interesov-gruzii-i-integratsii-v-es--glava-mid-293908975.html
Оппозиция действует против интересов Грузии и интеграции в ЕС – глава МИД
Оппозиция действует против интересов Грузии и интеграции в ЕС – глава МИД
Sputnik Грузия
Главу внешнеполитического ведомства заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента 25.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-25T16:36+0400
2025-06-25T16:36+0400
мака бочоришвили
украина
молдова
тбилиси
новости
грузия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291593380_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_56fecd9f72431d366ff171f6afe0e99a.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Представители оппозиции активно борются против государства, а их действия, в том числе в вопросе евроинтеграции, направлены против интересов страны, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Главу внешнеполитического ведомства заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента, где обсуждается вопрос о нанесении ущерба внешнеполитическим интересам Грузии некоторыми политиками в 2012-2025 годах. В парламенте предыдущего созыва Бочоришвили возглавляла комитет по европейской интеграции. Глава МИД отметила, что в двух делегациях, которыми она руководила, – делегации Парламентского комитета ассоциации ЕС-Грузия (EU-Georgia PAC) и Парламентской ассамблеи Евронест (EURONEST PA), также присутствовали представители оппозиции, имевшие право и возможность работать. Однако, как отметила Бочоришвили, эта деятельность никогда не была направлена на интересы Грузии. Глава МИД также отметила роль представителей оппозиции, НПО и СМИ в распространении дезинформации и создании неправильного восприятия, что Грузия не заслуживала предоставления статуса кандидата в ЕС. По ее словам, именно в тот период, когда Грузия ожидала статуса кандидата, представители властей убеждали партнеров в том, что было бы неправильно исключать Грузию из этой тройки и что такое решение с геополитической точки зрения было бы ошибкой. Однако, как отметила глава МИД, этим геополитическим целям противопоставили другие интересы, и в итоге Грузии не присвоили статус кандидата. Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии и призывает незамедлительно вернуться на путь ЕС. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
украина
молдова
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291593380_58:0:1197:854_1920x0_80_0_0_8354d8c596fa4ac6051c215f14df6c48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мака бочоришвили, украина, молдова, тбилиси, новости, грузия, политика
мака бочоришвили, украина, молдова, тбилиси, новости, грузия, политика

Оппозиция действует против интересов Грузии и интеграции в ЕС – глава МИД

16:36 25.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer Мака Бочоришвили
 Мака Бочоришвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Главу внешнеполитического ведомства заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Представители оппозиции активно борются против государства, а их действия, в том числе в вопросе евроинтеграции, направлены против интересов страны, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Главу внешнеполитического ведомства заслушали на заседании временной следственной комиссии парламента, где обсуждается вопрос о нанесении ущерба внешнеполитическим интересам Грузии некоторыми политиками в 2012-2025 годах. В парламенте предыдущего созыва Бочоришвили возглавляла комитет по европейской интеграции.

"Печально видеть, что твои собственные коллеги, сидящие рядом с тобой, тоже называющие себя грузинскими политиками, яростно борются против государства. Это действительно неприятно наблюдать, и я не понимаю, как это может приносить кому-то радость", – сказала Бочоришвили.

Глава МИД отметила, что в двух делегациях, которыми она руководила, – делегации Парламентского комитета ассоциации ЕС-Грузия (EU-Georgia PAC) и Парламентской ассамблеи Евронест (EURONEST PA), также присутствовали представители оппозиции, имевшие право и возможность работать.
© facebook.com/mfageorgiaМинистр иностранных дел Грузии
Министр иностранных дел Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.06.2025
Министр иностранных дел Грузии
© facebook.com/mfageorgia
Однако, как отметила Бочоришвили, эта деятельность никогда не была направлена на интересы Грузии.
Глава МИД также отметила роль представителей оппозиции, НПО и СМИ в распространении дезинформации и создании неправильного восприятия, что Грузия не заслуживала предоставления статуса кандидата в ЕС.

"Грузия была лидером среди трех стран-кандидатов – Украины, Молдовы, и это был факт, которому никто не мог возразить. Поэтому возникла необходимость создать у общественности обратное восприятие, и в этом активно участвовали все три компонента: политики, НПО и СМИ", – отметила Бочоришвили.

По ее словам, именно в тот период, когда Грузия ожидала статуса кандидата, представители властей убеждали партнеров в том, что было бы неправильно исключать Грузию из этой тройки и что такое решение с геополитической точки зрения было бы ошибкой.
Однако, как отметила глава МИД, этим геополитическим целям противопоставили другие интересы, и в итоге Грузии не присвоили статус кандидата.

"Конечно, тогда это мнение не учитывалось. Настолько масштабной казалась цель смены власти в Грузии, и именно ради этого они так поступили", – отметила Бочоришвили.

Власти Грузии 28 ноября объявили о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В ответ Запад обвиняет власти Грузии в откате демократии и призывает незамедлительно вернуться на путь ЕС.
Представители оппозиции утверждают, что решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о членстве Грузии в Европейском союзе является окончательным доказательством того, что власти развернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса кандидата, Грузии озвучили 9 условий для перехода на этап переговоров по интеграции в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня 2024 года, а процесс сближения Грузии с ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.
На данный момент ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против около 200 представителей грузинской власти.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0