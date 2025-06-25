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Первое почетное консульство Грузии открыли в Люксембурге

Первое почетное консульство Грузии открыли в Люксембурге

Sputnik Грузия

Почетным консулом Грузии в герцогстве стал люксембургский бизнесмен 25.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. В Люксембурге состоялось открытие первого почетного консульства Грузии, почетным консулом стал Питер Содерманс, сообщает телеканал "Имеди". На торжественном мероприятии консула представил посол Грузии в Люксембурге Вахтанг Махароблишвили. В своем выступлении Содерманс отметил потенциал углубления бизнес- и экономического сотрудничества между двумя странами. "Моя цель – развитие отношений между двумя странами. Особый акцент делается на углублении экономических связей, а также на образовательных и культурных направлениях и ряде дипломатических инициатив", – заявил Содерманс. Консул также сообщил, что намерен наладить сотрудничество с торгово-промышленной палатой и провести бизнес-семинар для люксембургских предпринимателей, чтобы представить им инвестиционные возможности в Грузии. Питер Содерманс – успешный люксембургский бизнесмен, внесший значительный вклад в развитие международной торговли Люксембурга. В настоящее время он руководит собственной консалтинговой компанией. На протяжении 12 лет Содерманс занимал пост советника премьер-министра Люксембурга. В мероприятии приняли участие представители власти, аккредитованного в Люксембурге дипломатического корпуса, деловых кругов и грузинской диаспоры. Дипломатические отношения между Грузией и Люксембургом были установлены 17 октября 1994 года. С тех пор страны оформили пять соглашений о развитии отношений в сфере транспорта, обороны и экономики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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