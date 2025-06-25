https://sputnik-georgia.ru/20250625/posolstvo-gruzii-v-izraile-aeroporty-vozvraschayutsya-k-polnotsennoy-rabote-293902386.html
Посольство Грузии в Израиле: аэропорты возвращаются к полноценной работе
Посольство Грузии в Израиле: аэропорты возвращаются к полноценной работе
Sputnik Грузия
В посольстве рекомендовали гражданам отслеживать обновления от авиакомпаний, чтобы получать актуальную информацию о расписании рейсов 25.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-25T13:33+0400
2025-06-25T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Международные аэропорты Бен-Гурион и Хайфа возвращаются к полноценной работе, все ограничения по количеству рейсов и пассажиров сняты, говорится в заявлении посольства Грузии в Израиле. Посольство Грузии в Израиле опубликовало заявление руководства израильских аэропортов относительно повторного открытия воздушного пространства страны, которое было закрыто 22 июня после атаки ВВС США по иранским ядерным объектам. "Ограничения по количеству пассажиров и сопровождающих лиц в аэропорту сняты", – говорится в сообщении. Как отмечено в заявлении, администрация аэропортов Израиля и аэропорт Бен-Гурион находятся в тесном контакте со всеми авиакомпаниями, чтобы возобновить расписание рейсов и максимально ускорить возвращение к обычному режиму. В посольстве рекомендовали гражданам отслеживать обновления от авиакомпаний, чтобы получать актуальную информацию о расписании рейсов. Ранее во вторник грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила все запланированные до 29 июня рейсы по маршруту Тбилиси–Тель-Авив–Тбилиси. Все остальные рейсы Georgian Airways выполняются по расписанию. Израильско-иранское обострениеСША в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника. Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы. Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы. Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил Исламскую Республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, израиль, сша, иран
Посольство Грузии в Израиле: аэропорты возвращаются к полноценной работе
В посольстве рекомендовали гражданам отслеживать обновления от авиакомпаний, чтобы получать актуальную информацию о расписании рейсов
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Международные аэропорты Бен-Гурион и Хайфа возвращаются к полноценной работе, все ограничения по количеству рейсов и пассажиров сняты, говорится в заявлении посольства Грузии в Израиле.
Посольство Грузии в Израиле опубликовало заявление руководства израильских аэропортов относительно повторного открытия воздушного пространства страны, которое было закрыто 22 июня после атаки ВВС США по иранским ядерным объектам.
"Ограничения по количеству пассажиров и сопровождающих лиц в аэропорту сняты", – говорится в сообщении.
Как отмечено в заявлении, администрация аэропортов Израиля и аэропорт Бен-Гурион находятся в тесном контакте со всеми авиакомпаниями, чтобы возобновить расписание рейсов и максимально ускорить возвращение к обычному режиму.
В посольстве рекомендовали гражданам отслеживать обновления от авиакомпаний, чтобы получать актуальную информацию о расписании рейсов.
Ранее во вторник грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила все запланированные до 29 июня рейсы по маршруту Тбилиси–Тель-Авив–Тбилиси.
Все остальные рейсы Georgian Airways выполняются по расписанию.
Израильско-иранское обострение
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил Исламскую Республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.