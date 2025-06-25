https://sputnik-georgia.ru/20250625/pozhar-na-rynke-v-tbilisi-meriya-vydelit-bolee-15-mln-lari-v-kachestve-kompensatsii-293916520.html

Пожар на рынке в Тбилиси: мэрия выделит более 1,5 млн лари в качестве компенсации

Пожар на рынке в Тбилиси: мэрия выделит более 1,5 млн лари в качестве компенсации

Sputnik Грузия

В результате пожара 30 апреля полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей 25.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-25T18:31+0400

2025-06-25T18:31+0400

2025-06-25T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси выделит единовременную финансовую помощь гражданам, пострадавшим от пожара на рынке близ привокзальной площади, на общую сумму почти 1,7 млн лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранним утром 30 апреля текущего года на рынке, граничащем с так называемым Боржомским железнодорожным вокзалом, прилегающем к привокзальной площади, произошел пожар, в результате которого полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей. По его словам, сотрудники мэрии несколько раз встречались с пострадавшими, на месте также находились представители соответствующих служб. "Территория была немедленно очищена и приведена в порядок. И в настоящее время ведутся демонтажные работы, чтобы эти люди могли как можно скорее продолжить свою деятельность", – добавил Каладзе. В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных и 30 единиц техники. Пожар, начавшийся около 6:00, был ликвидирован к 09:30. В результате возгорания никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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