Ремонт монастырского комплекса Гелати в Грузии: над главным храмом установлена крыша
19:29 25.06.2025 (обновлено: 20:04 25.06.2025)
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы
© photo: Sputnik / Stringer
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Как отметили в Минкульте, достигнутое улучшение состояния памятника носит устойчивый и необратимый характер
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Работы по установке временной кровли над главным храмом Гелатского монастырского комплекса – храма Пресвятой Богородицы XII века, завершены, сообщили в министерстве культуры Грузии.
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaНад главным храмом в Гелати установили временную кровлю
Над главным храмом в Гелати установили временную кровлю
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
Работы выполнил комитет по временной реабилитации Гелати, созданный Патриархией Грузии в 2023 году, в соответствии с рекомендацией Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Правительство Грузии выделило Патриархии 7,5 миллиона лари на восстановление Гелатского монастырского комплекса.
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaНад главным храмом в Гелати установили временную кровлю
Над главным храмом в Гелати установили временную кровлю
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
Весь восстановительный процесс, включая установку единой конструкции временной кровли, активно поддерживается правительством Грузии и министерством культуры.
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaНад главным храмом в Гелати установили временную кровлю
Над главным храмом в Гелати установили временную кровлю
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
Министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе вместе с заместителями Бекой Давитулиани, Георгием Мирцхулава и заместителем председателя комитета по временной реабилитации Гелати архимандритом Кирионом (Ониани) присутствовала на процессе перекрытия купола главного храма.
© Courtesy of Ministry of Culture of GeorgiaНад главным храмом в Гелати установили временную кровлю
Над главным храмом в Гелати установили временную кровлю
© Courtesy of Ministry of Culture of Georgia
Как отметили в Минкульте, достигнутое улучшение состояния памятника носит устойчивый и необратимый характер.
Проблемы в Гелати
Перекрытие рукавов и придела храма Пресвятой Богородицы было осуществлено по неправильной методике в период с 2015 по 2018 годы и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии.
© photo: Sputnik / StringerГелатский монастырь Богородицы
Гелатский монастырь Богородицы
© photo: Sputnik / Stringer
Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть крыши была повреждена, вода снова попала на редкие фрески.
Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры.
© www.burusi.wordpress.comГелати. Храм Божией Матери. Северная стена. Фрагмент. Давид IV Строитель. 16 век
Гелати. Храм Божией Матери. Северная стена. Фрагмент. Давид IV Строитель. 16 век
© www.burusi.wordpress.com
В ведомстве тогда заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь XII века, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).
В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал монастырский комплекс.