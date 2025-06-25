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Шота Арвеладзе возвращается в турецкий "Касымпаша" спустя 10 лет

Шота Арвеладзе возвращается в турецкий "Касымпаша" спустя 10 лет

Sputnik Грузия

Арвеладзе был отправлен в отставку руководством клуба в 2015 году за то, что попросил игроков команды соблюдать правила фэйр-плей 25.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузинский футбольный тренер Шота Арвеладзе подписал контракт с турецким клубом "Касымпаша", который уже тренировал 10 лет назад, сообщили в команде. Арвеладзе прибудет в Стамбул с семьей уже сегодня. Он заменит на посту уволенного тренера Бурака Йылмаза. Арвеладзе был отправлен в отставку руководством клуба в 2015 году за то, что попросил игроков команды соблюдать правила фэйр-плей (честная игра, основанная на уважении к сопернику). За свою тренерскую карьеру Шота Арвеладзе тренировал несколько команд – "Кайзерслаутерн", "Касымпаша", "Трабзонспор", "Маккаби Тель-Авив", "Пахтакор" и английский "Халл Сити". В качестве наставника "Касымпаша" Арвеладзе провел 91 матч. "Касымпаша" является одним из стамбульских клубов в Турецкой суперлиге наряду с такими клубами, как "Фенербахче", "Галатасарай", "Бешикташ", "Истанбул Башакшехир" и "Фатих Карагюмрюк". В 2021 году клуб отметил столетие своего существования. В прошлом сезоне клуб завершил чемпионат на десятой строчке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, спорт, новости, шота арвеладзе, стамбул, грузия