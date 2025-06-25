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В Грузии запретят частным компаниям импорт психотропных лекарств

В Грузии запретят частным компаниям импорт психотропных лекарств

Sputnik Грузия

Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства 25.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии запретит частным компаниям импортировать психотропные медикаменты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Запрет импорта психотропных медикаментов является частью политики ужесточения антинаркотического законодательства Грузии. По его словам, импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств. В этом году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий кобахидзе