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В Грузии запретят частным компаниям импорт психотропных лекарств
В Грузии запретят частным компаниям импорт психотропных лекарств
Sputnik Грузия
Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства 25.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии запретит частным компаниям импортировать психотропные медикаменты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Запрет импорта психотропных медикаментов является частью политики ужесточения антинаркотического законодательства Грузии. По его словам, импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства. Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств. В этом году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий кобахидзе
В Грузии запретят частным компаниям импорт психотропных лекарств
14:54 25.06.2025 (обновлено: 14:55 25.06.2025)
Импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии запретит частным компаниям импортировать психотропные медикаменты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Запрет импорта психотропных медикаментов является частью политики ужесточения антинаркотического законодательства Грузии.
"Сегодня в Грузии психотропные лекарства импортируют частные субъекты. Соответственно, у этих субъектов есть прямой интерес искусственно поощрять потребление психотропных лекарств. Чтобы подобная практика была максимально пресечена, полностью будет запрещен импорт психотропных лекарств частными компаниями", - сказал Кобахидзе.
По его словам, импорт и реализация лекарственных средств, находящихся под специальным контролем, будет прерогативой государства.
Кроме того, будет установлен строгий контроль за выписыванием рецептов и выдачей лекарств.
"Мы будем наблюдать за статистикой использования психотропных лекарств, существенное уменьшение которой станет бесспорным индикатором того, что государство успешно пресекает нецелевое использование психотропных лекарств," - отметил Кобахидзе.
В этом году парламент принял ряд поправок в Уголовный и административный кодексы, окончательно разделив вопросы хранения/реализации наркотических средств и ужесточив сроки за продажу наркотиков. После ужесточения законодательства полиция Грузии усилила контроль на улицах страны и задержала более тысячи человек, связанных с наркопреступлениями.